Nihayet, o an geldi... Dile kolay, tam 100 yıl beklendi madenleri çıkarabilmek için. Güldür Güldür programındaki betimlemeci Mustafa tiplemesinin üslubuyla söyleyecek olursak, “Vatandaş nasıl bekledi biliyor musun, Ahmet Arif’in hasretinden prangaları eskitmesi gibi bekledi...

Neşet Ertaş’ın türküsündeki gibi ‘gel gizli gizli’ diyerek çağırdı gizli maddeleri...”

Gizli maddelerin süresi bitti. Artık vakit, kutlama ve meşhur şair Nef’i gibi şiir okuma vaktidir:

“Esdi nesim-i asr-ı Türkî, açıldı gizli maddeler subh-u Temmuz

Çıkarılsın bizim de madenlerimiz, Abdurrahman meded, sun doğal gazumuz

Verdi yine müjde-i behişt,

oldu hava amber sirişt

Ülke behişt ender behişt,

her gûşe bir bağ-ı İrem

Gaz devri ayş eyyamıdır,

zevk ü sefa hengâmıdır

Trollerin bayramıdır,

bu mevsim-i ferhunde dem

Dönsün yine troller, coşsun yine âhaberler

Reis versin mehterler,

mutripler ettikçe negam

Ya n’eylesün pelikanlar, âlüfteler, ebabiller!

Gabar suna petroller, nûş etmemek olur sitem

Lûtf eyle BOTAŞ,

nazı ko petrolü sun ki kalmaz böyle bu

Dolsun depolar ü kombiler,

boş kalsın fatura hem

Biz âşık-ı azadeyiz amma Reis’e âmâdeyiz

Âlüfteyiz, dildadeyiz,

bizden diriğ etme kerem”

Hızımızı alamayıp, Nabî mısralarıyla yedi düvele şöyle seslenelim:

“Bağ-ı dehrin hem baharın

hem Lozan’ın görmüşüz

Biz Gabar’ın da,

Karadeniz’in de gazını görmüşüz

Top-ı âh-ı inkisâra pâyidâr olmaz yine

Kişver-i câhın nice zengin dış güçlerin gömmüşüz”

Muhtemelen şimdi İngilizler de gizli maddelerin süresinin bitimi üzerine, üzüntülerinden şöyle bir şarkı söylüyordur:

“Gizli madde bu, söyleyemem ben onu hiç kimseye

Sevr’e veda, Mondros’a da, veda artık her şeye

Oyunlarım bir bir hayal oldu, emperyal arzularım hep soldu

Gönlüm hicran, hasret, gamla doldu”

Gizli maddeler hakkındaki gizlilik süresi bittiğine göre artık açıklamanın zamanı geldi. Öncelikle gizli madde konusunun kendisi bir maden. Bu madenin çok ekmeğini yedik şimdiye kadar.

Gizli madde, gerçek bir element ama periyodik cetvele bakınca bulamazsınız, gizlemişler çünkü. 118 element var diyorlar ya, bir gece ansızın 119, 120... Kim bilir!?

Gizli maddelerin çıkarıldığı madenlere “madden” denir. Madden, maddeten bizi rahatlattığı gibi safları sıklaştırmada da kolaylık sağlıyor. Çok tatlı olduğu için kendisini “maddlen” diye isimlendirenler de var. Gizli maddelerin biraz acı gibi olanlarına da “bitter” deniyor ama endişelenmeyin çabuk bitmez. O kadar tatlı bir maden ki inanamazsınız. Jelibon’a şaşırtıcı derecede benziyor! Gizli maddelerin süresi henüz bitmemişken, vatandaşın biri jelibon rezervlerimizi ifşa etti ya... Yüreğimiz ağzımıza geldi dış güçler jelibona, daha doğrusu maddlene el koyacak diye. Neyse ki, kaynaklarımızı deşifre etmemek için işi dalgaya vurup unutulmasını sağladık.

Şu andan itibaren jelibon-düzeltiyorum- maddlen rezervimizi gururla dünyaya duyurabiliriz: Tam 6 milyar dolar metreküp tonluk rezervimiz var. Vatana millete hayırlı olsun!

