"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 TEMMUZ 2023 PAZAR - YIL: 54

Gizli Maddeler

Adnan NACİR
30 Temmuz 2023, Pazar
Nihayet, o an geldi... Dile kolay, tam 100 yıl beklendi madenleri çıkarabilmek için. Güldür Güldür programındaki betimlemeci Mustafa tiplemesinin üslubuyla söyleyecek olursak, “Vatandaş nasıl bekledi biliyor musun, Ahmet Arif’in hasretinden prangaları eskitmesi gibi bekledi...

Neşet Ertaş’ın türküsündeki gibi ‘gel gizli gizli’ diyerek çağırdı gizli maddeleri...”

Gizli maddelerin süresi bitti. Artık vakit, kutlama ve meşhur şair Nef’i gibi şiir okuma vaktidir: 

“Esdi nesim-i asr-ı Türkî, açıldı gizli maddeler subh-u Temmuz 

Çıkarılsın bizim de madenlerimiz, Abdurrahman meded, sun doğal gazumuz 

Verdi yine müjde-i behişt, 

oldu hava amber sirişt 

Ülke behişt ender behişt, 

her gûşe bir bağ-ı İrem 

Gaz devri ayş eyyamıdır, 

zevk ü sefa hengâmıdır 

Trollerin bayramıdır, 

bu mevsim-i ferhunde dem 

Dönsün yine troller, coşsun yine âhaberler 

Reis versin mehterler, 

mutripler ettikçe negam 

Ya n’eylesün pelikanlar, âlüfteler, ebabiller! 

Gabar suna petroller, nûş etmemek olur sitem

Lûtf eyle BOTAŞ, 

nazı ko petrolü sun ki kalmaz böyle bu

Dolsun depolar ü kombiler,

 boş kalsın fatura hem

Biz âşık-ı azadeyiz amma Reis’e âmâdeyiz

Âlüfteyiz, dildadeyiz, 

bizden diriğ etme kerem”

Hızımızı alamayıp, Nabî mısralarıyla yedi düvele şöyle seslenelim:

“Bağ-ı dehrin hem baharın 

hem Lozan’ın görmüşüz 

Biz Gabar’ın da, 

Karadeniz’in de gazını görmüşüz 

Top-ı âh-ı inkisâra pâyidâr olmaz yine 

Kişver-i câhın nice zengin dış güçlerin gömmüşüz”

Muhtemelen şimdi İngilizler de gizli maddelerin süresinin bitimi üzerine, üzüntülerinden şöyle bir şarkı söylüyordur:

“Gizli madde bu, söyleyemem ben onu hiç kimseye 

Sevr’e veda, Mondros’a da, veda artık her şeye

Oyunlarım bir bir hayal oldu, emperyal arzularım hep soldu

Gönlüm hicran, hasret, gamla doldu”

Gizli maddeler hakkındaki gizlilik süresi bittiğine göre artık açıklamanın zamanı geldi. Öncelikle gizli madde konusunun kendisi bir maden. Bu madenin çok ekmeğini yedik şimdiye kadar. 

Gizli madde, gerçek bir element ama periyodik cetvele bakınca bulamazsınız, gizlemişler çünkü. 118 element var diyorlar ya, bir gece ansızın 119, 120... Kim bilir!?

Gizli maddelerin çıkarıldığı madenlere “madden” denir. Madden, maddeten bizi rahatlattığı gibi safları sıklaştırmada da kolaylık sağlıyor. Çok tatlı olduğu için kendisini “maddlen” diye isimlendirenler de var. Gizli maddelerin biraz acı gibi olanlarına da “bitter” deniyor ama endişelenmeyin çabuk bitmez. O kadar tatlı bir maden ki inanamazsınız. Jelibon’a şaşırtıcı derecede benziyor! Gizli maddelerin süresi henüz bitmemişken, vatandaşın biri jelibon rezervlerimizi ifşa etti ya... Yüreğimiz ağzımıza geldi dış güçler jelibona, daha doğrusu maddlene el koyacak diye. Neyse ki, kaynaklarımızı deşifre etmemek için işi dalgaya vurup unutulmasını sağladık. 

Şu andan itibaren jelibon-düzeltiyorum- maddlen rezervimizi gururla dünyaya duyurabiliriz: Tam 6 milyar dolar metreküp tonluk rezervimiz var. Vatana millete hayırlı olsun!

Okunma Sayısı: 220
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hasarlı binalar doğru şekilde yıkılmıyor

    Sellere ve yangınlara alışacağız

    Araç muayene ve sigorta ücretleri düşürülsün

    Yunan bakan yangın faciası sonrası istifa etti

    Aldatmaktan vazgeçin - Millet samimiyet bekliyor

    60 ülkeden 800 akademisyenden Gannuşi çağrısı

    1986'da kaybolan bir dağcının kalıntıları bulundu

    Afrika'da gündem Nijer'deki darbe

    ABD'de 190 milyon kişiye "aşırı sıcak hava" uyarısı

    'Mescid-i Aksa'nın ve hatta Filistin'in kendilerine ait olduğunu kanıtlayan bir taş bile bulamadılar'

    Pentagon UFO iddialarını yalanladı

    Marmaris'teki yangın söndürüldü

    Küresel haşlanma dönemindeyiz

    İsrail ikiye bölünmüş bir ülke haline geldi

    Ekran bağımlılığı büyük dert - Kendinizi test edin

    Ekonomik güven endeksi son 4 ayın en düşük seviyesinde

    Bu kadar mı zulüm olur?

    Motorine zam: Fiyatı 35 lirayı aştı

    ‘Mağduriyeti giderecek kalıcı çözüm istiyoruz’

    En Çok Okunanlar

    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Yalan iktidarı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İsimsiz kahramanlar bir bir göçerken
    Adnan NACİR

    Gizli Maddeler
    Osman ZENGİN

    Hizmetine devam et!
    Risale-i Nur'dan

    Hilafet, neden Âl-i Beytte takarrur etmedi?
    Ahmet BATTAL

    Göstermelik İşler Akademisi
    Faruk ÇAKIR

    Yanlış yapana hesap sormak yok mu?
    Diyetisyen Duygu Penekli

    Kemik erimesini önleyici beslenme ne olmalı?
    Misbah ERATİLLA

    Bir günde Kur’an okumayı öğrendi
    Mehmet KARA

    Tatile kaldığı yerden devam…

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.