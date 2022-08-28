Sistem ve ağ yönetimi konusunda ileri seviyede bilgisi olanlar, bilgisayar kullanırken genelde komutları yazarak çalıştırmayı ve klavyeden tuş kombinasyonları ile işlemlerin kısayollarını kullanmayı severler.

Bu metot hız ve pratiklik sağlar çünkü komut ekranları iki tuşla açılır, komutlar tek satırda yazılır. Son kullanıcı neye bastıklarını, ne yaptıklarını takip edemez, bir anda problemin çözüldüğünü görüp sevinir. Bilgisayar bilgisi az olup, “bu işten anlıyorum” demek isteyen bazıları da dos ekranını açıp “dir” komutu çalıştırmayı marifet gibi satmaya çalışır. Yaptığı da klasör ve dosyaların listesini almaktır hâlbuki...

Depremden sele, orman yangınından enflasyon yangınına, karşılaştığımız her problemde hükümetin ilk açıkladığı tedbirlerden biri konut alım satımı ile ilgili olur. Pandemi paketinin içinde de yine konut projelerinin kolay satılmasını sağlayacak hususlar vardı. “Bilgisaray” yönetimi deyince “konut” satırını açıp ezbere bir iki şey çalıştırmaktan başka bir şey bilmeyenler, bununla hava atmaya çalışıyor gibi...

Eylül ayı geldi çattı, üniversite kazanan öğrenciler, tayin işlerini okullar açılmadan önce halleden öğretmen-asker-polis gibi memurlar ev aramaya başlayacaklar şimdi. Alakasız işlerde bile konut yardımına koşan hükümetin bilgi’saray’dan konut çalıştırma projesinin aşamaları muhtemelen şöyle olacaktır:

•AK + r tuşlarına basarak enter yapılır.

•Gelen pencereye “cng” yazıp enter tuşuna basılır. (İsteyenler “kln”, “klyn”, “rnsns” veya “icts” de yazabilir. Hiç bilmeyenler “knsrsym” yazarak sistemin atadığı konut firmasını, pardon komutu çağırabilir, bütün komutlar aynı dosyayı çalıştıracaktır.)

•Siyah bir ekran açılacak ve kur-sön yanıp sönmeye başlayacaktır, ancak kur ateşi daha sönmeyecektir.

•Ardından rant.com dosyası çalıştırılır.

•Kur için setup.exe yazarak çalıştırılır. (Arka planda kimin ne yüklediği görülmez.)

•Rahat.bat dosyası çıkıntılık yaparsa, Reiset tuşuna basılarak işlemlere yeniden başlanır.

Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesi açıklanacak diye duyuru yaptılar. Konut müjdesi lafı duyulur duyulmaz ev fiyatları katlanmaya başlıyor. Müteahhitlerden başka kimseye yaramıyor genelde.

Bu sefer farklı bir şey olsun; sadece müteahhitler değil, bütün vatandaşlar sevinsin. İnsanların kendi sırtında taşıyabileceği küçük portatif konutlar yapılsın. Adı da Taşıma Opsiyonlu Kişisel Konut (TOKK) olsun. “İnsanların geniyle oynayıp kanat takacaklar” diye bir şehir efsanesi var ya, şehir hastanelerinde insanlara gerekli genetik müdahaleler yapılıp TOKK evlerini sırtlarında taşıyabilmeleri sağlansa fena mı olur? Artık ihtiyaç kalmayacağı için mevcut bütün binaları yıkarız, bütün bir vatan sathını millet bahçesi ilan ederiz. Bina yıkıntılarının molozlarını denize doldurur, oraları da turistik adalar haline getiririz. Kuş misali konar, göçer ve istediğimiz yerde otururuz.

TOKK ile sırtı pek olacak vatandaşımızın karnı da tok olmasın mı? Hazır genetik müdahale yapılmışken, bitkilerin yaptığı fotosentez gibi kendi besinimizi hücrelerimizde sentezlesek meselâ? “TOKK ile insanımızın hiçbir şeye ihtiyacı yok, her daim karnı tok” gibi bir slogan kullanırız. “TOKK vatan, TOKK millet...” diye de gider. Yakınıp durduğumuz enflasyonun baş müsebbibi gıda zamları olduğu için, gıda için para harcamayarak enflasyonu da yenmiş oluruz. Güneş ışığı, su ve mineral yeter. Yemek olmayınca def-i hacet de olmaz, misler gibi yaşarız.

Yerli ve milli sentezimize bir isim bulmak gerekir, bence Otosentez iyi bir isim. Şimdiden bütün klorofilleri fabrikalarından topluca satın alıp “ikinci el ama sıfır” diyerek kloro-filosunu pahalıya satacak otosentez galericileri gözümde canlandı ama ona da bir çare bulsunlar artık...