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20 EYLÜL 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

75 günde hafız oldular

20 Eylül 2023, Çarşamba 12:22
Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) işbirliğinde düzenlenen “75 Günde Koro, Musiki Makamları, Mana-Mealle Hafızlık Programı”nı başarıyla tamamlayan hafızlar, belgelerini aldı.

Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen tören, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programda konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, hafızlığı başarıyla tamamlayan öğrencileri yanlarında uygun gördükleri bir kişiyle umreye göndereceklerini söyledi. TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Fatmanur Altun, hafızlığın 1400 yıllık İslam geleneğinin en nadide değerlerinden olduğunu dile getirdi.

AA

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  • Toygar

    20.9.2023 12:49:46

    İnşaallah olmuşlardır. Allah kabul etsin.

Risale-i Nur Külliyatı

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