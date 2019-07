Ahirete inanmak toplumu iyileştiriyor

Eserlerinde imanın şartı olan Haşir üzerinde duran Bediüzzaman Said Nursî, Haşir akîdesinin, toplumun her kesimine fayda sağladığını söylemiştir.

Ahirete iman insanı ve toplumun iyiye ve güzele, hayra ve kemale yönlendirmede temel esastır. Ahirete iman olmadan fertte ve toplumda iyiliği ve hayırlı amelleri yerleştirmek, kötülükten ve haramlardan korumak mümkün değildir. Eserlerinde imanın şartı olan Haşir üzerinde duran Bediüzzaman Said Nursî, Haşir akîdesinin, ruhî faydalarından ve hayatî neticelerinden bahsetmiştir. Ahirete imanın pek çok faydaları vardır.

Bu faydaları şöyle sıralamıştır:

İnsana sorumluluk duygusu verir

İnsanın şahsına bakan faydaları: Her şeyden önce ahirete iman insana sorumluluk duygusu verir. Yaptığı her işinden sorumlu tutulacağını bilen bir insan yanlış davranış içine girmez. Allah’ın yasaklamış olduğu haramlardan sakınmaya çalışır, farz kıldığı emirlerini yapma gayreti içinde olur. Haramlardan kaçan ve farzları yapan insan ise mükemmel bir insan olur. İnsanlığın yarısını teşkil eden çocuklar Ahiret ve Cennet fikri ile kendilerine dehşetli görünen ölüme karşı dayanabilirler. “Annem ve kardeşim öldü, ama Cennette bizden daha mükemmel yaşıyor, yine ona kavuşacağız” fikrî ile ruhî çöküntüden kendisini koruyarak insan gibi yaşayabilirler. Yine insanların yarıya yakını olan ihtiyarlar Cennet düşüncesi ve imanı ile yakınlarına bulunan kabre ve ölüme karşı teselli bulup dayanabilirler. Ahirete iman ile ölüm kendilerine korkunç gelmez ve uykularını kaçırmaz.

Aile hayatı saadete dönüşür

Aile hayatına ait faydaları: Toplumun ve sosyal hayatın çekirdeği olan Aile hayatı ahirete iman ile saadete dönüşür. Çünkü Ahirete iman ile ailenin geçici olan ve menfaate dayanan beraberliği ebedî hayatta ve Cennette de ebedî beraberlik fikri ile gerçek sevgiye ve her türlü sıkıntıda yardımlaşmanın devamına sebep olur. Her ne kadar bu dünyada, sakat ve hastalıklı bir arkadaşım var, ama Ahirette ebedî bir beraberlik ve mutluluk bizi bekliyor düşüncesi ile samimî hürmet ve muhabbet eder. Böylece sıkıcı ve sıkıntılı aile hayatı Cennet hayatına dönüşür. ‘Bu dünyada her ne kadar çirkin ve kusurlu ise de ebedî bir güzelliği var’ der ve hayat arkadaşına bir huri gibi davranır. Bu da aile mutluluğunu netice verir.

Gençler topluma faydalı olurlar

Topluma bakan faydaları: Toplum hayatının temel direği olan gençler, delikanlılar aşırı duygularını ve kendilerini taşkınlığa iten hislerini Cehennem korkusu ile frenleyebilirler. Nefislerinin ve öfkelerinin aşırı isteklerini frenleyebilir ve topluma, ailelerine faydalı olurlar. Cehennem olmazsa, sarhoş delikanlılar biçare aciz ve zayıflara dünyayı Cehenneme çevirirler. Gayet ulvî olan insanlık duyguları gayet süflî bir hayvanlığa, zulme dönüşür. Toplumda anarşi hâkim olur.

Her bir şehir kendi ahalisine geniş bir hânedir. Ahirete iman o şehirde hükmetmezse güzel ahlâkın esasları olan ihlâs, samimiyet, fazilet, yardımlaşma, fedakârlık, Allah rızası, ahiret sevabını düşünme yerine garaz, menfaat, sahtekârlık, bencillik, riyakârlık, rüşvet ve aldatmak gibi haller topluma hâkim olur. Görünüşte asayiş ve emniyet ve insanlık adına anarşi ve vahşet manaları hükmeder. O şehir hayatı yaşayanlara felaket olur.

Çocuklar haylazlığa, gençler sarhoşluğa, güçlüler zulme, acizler ve ihtiyarlar ağlamaya başlarlar.

Hürmet ve merhameti doğurur

Ülkeye ait faydaları: Memleket de içinde yaşayanlarına bir hanedir. Vatan da millî bir ailenin hanesidir. Şayet Ahirete iman o haneye hükmederse birden samimî hürmet, ciddi merhamet, rüşvetsiz muhabbet, yardımlaşma ve hilesiz hizmet ve riyasız ihsan ve fazilet ve kibirsiz büyüklük ve meziyet ve fazilet o hayatta inkişaf eder. Aksi takdirde Ahirete iman olmazsa hürmet yerine saygısızlık, merhamet yerine zulüm, yardımlaşma yerine menfaat, çalışmalarda hile ve hıyanet, riyakârlık, gösteriş, kibir ve gurur her yere hâkim olur. O memleket anarşi ve zulümle yaşanmaz hale gelir. Devlet polis ve askerî ve emniyet tedbirleri ile asayiş ve emniyeti sağlamada aciz kalır. Ahirete iman, toplumun her kesimine dersini verir ve akıllarını başlarına getirir. Çocuklara der “Cennet var, haylazlığı bırak” çalışma ve öğrenme gayreti verir. Gençlere der “Cehennem var, sarhoşluğu bırak” aklını başına getirir. Zâlime der “Şiddetli azap var, tokat yiyeceksin” adalete başını eğdirir. İhtiyarlara der “Senin elinden çıkmış bütün saadetlerinden çok yüksek, ebedî ve dâimî bir uhrevî saadet ve bâkî bir gençlik seni bekliyor. Onları kazanmaya çalış” der ve ağlamasını gülmeye çevirir. İşte ahirete imanın binler faydalarından birkaç numunesi bunlardır. Daha sayamayacağımız binlerce faydaları vardır. Bu dört çeşit faydaları dahi bize göstermektedir ki “İki dünyanın ve iki hayatın saadetinin kaynağı yalnız imandır.” (Bediüzzaman Said Nursî, Şuâlar, s. 243).

Yeni Asya - Kübra Örnek