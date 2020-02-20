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20 ŞUBAT 2020 PERŞEMBE - YIL: 50

Ölüm Hakkında Kim Ne Demiş?

20 Şubat 2020, Perşembe 13:30

Harman sahibi olmak istiyorsan, durma!

• “Hey uyuyan kimse! Şimdi uyanman lâzımdır. Seni uykudan ölüm uyandıracak olursa, ne faydası olur? Yüzündeki gençlik yerine, ihtiyarlık geldi. Gecen gündüz oldu. Öyle ise gözlerini uykudan aç. Ben, daha saçlarım ağarmaya başladığı gün hayattan ümidimi kestim. Yazıklar olsun şu kıymetli ömür geçti. Kalan şu bir kaç nefes de geçecektir. Geçen ömrüm heba olup gitti. Eğer çâresine bakmazsam kalanı da öyle geçecektir. Eğer harman sahibi olmak istiyorsan zamanıdır durma. Tane ek, tımar et.”

Şeyh Sadi Şirazi

• “..hem ölüm dediğin senin istediğin zaman çalmaz ki kapını!” 

Cimri, Molière

• “Ölüm herkesin başında, ama herkesin ölümü kendine göre. Olsun, güneş gene de ısıtıyor kemiklerimizi.” 

Albert Camus, Tersi ve Yüzü

• “Hayatı izlemeyi unutmayın; zira dışarıda çok, ama çok boyutlu bir dünya var!” 

Sinan Canan, Değişen Beynim, S. 231

• “Ölüme hayret ediyoruz, yaşamak çok sıradan bir “hak”mış gibi.” 

Sinan Canan,  Kimsenin Bilemeyeceği Şeyler

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