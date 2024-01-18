Ölüm hakkında kim, ne demiş?

“Ölümden çok korkuyorum”



Allah’a inanıyorum. Hayatta en çok ölümden korkuyorum. Dua ederek inançla ilgili kendimi sakinleştirmeye çalışıyorum. Biliyorum dünyada misafiriz. Kendimi bu yüzden ciddiye almıyorum. Küçücük insanım. Çocuğum olduğu için en büyük korkum, ona bir şey olması. Sağlığını düşünüyorum. Karakter ve ruhsal anlamda gelişmeye çalışıyorum. Kendim için daha huzurlu ve mutlu yaşamak için düşünüyorum.

(Oyuncu Meryem Uzerli)



“Mutlaka öleceğiz”

Hepimiz mutlaka bir gün öleceğiz. Ölmeden önce kendi dünya hayatımıza bir göz atalım. Noksanlarımızı giderip ahirete imanın gerektirdiği şekilde kendimize çeki düzen verelim. Günahlarımıza tövbe edelim. Sevaplarımızı artıralım. Allah’ın huzuruna af edilmiş, Rıza-i İlahiye ermiş ve cennete girmeye hak kazanmış bir kul olarak çıkmaya çalışalım.

(Prof. Dr. Bayram Altan)

“Ahirete kul hakkı ile gitmeyelim”



Kimseye zerre miktarı kadar bile olsa haksızlık yapmayalım. Kimsenin hak ve hukukunu ihlal etmeyelim. Allah hakkı onun şanına, iradesine kalmıştır. Dilerse affeder, dilerse hesabını sorar. Ancak kul hakkı böyle değildir. Kul hakkını ihmal ederek ebedî âleme gitmeyelim. Çünkü affedilmeyecek haklar kul haklarıdır. Zira Allah adaleti ile tecelli edecektir. Unutmayalım ki, hesap çetin, yol uzundur. Bu safhada hatayı telafi etme imkânı da yoktur.

(Yazar Mehmet Gündoğdu)

