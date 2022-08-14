"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 AĞUSTOS 2022 PAZAR - YIL: 53

Kim hangi tarafta?

Ahmet BATTAL
14 Ağustos 2022, Pazar
Dinî taraftarlık ya da karşıtlık temelinde parti kurulmasını akıl reddettiği gibi temel uluslararası metinler ve Anayasa da yasaklıyor. Dolayısıyla “din karşıtı parti” diye bir parti “resmen” yok.

Türkiye’de dinlere veya İslamiyet’e açıktan karşı çıkanların açıkça kümelendiği bir parti de yok. 

Bunlar cemiyetimiz ve siyasetimiz için önemli bir avantaj.

Buna karşılık partilerin birbirleriyle girdiği iktidar yarışında dinin ve dinî meselelerin ciddi bir tartışma konusu olduğu açık. Bu durum hem toplumun dindar bir toplum olmasından ve hem de İslam dininin sadece inanılan değil “yaşanan” bir din olması mecburiyetinden kaynaklanıyor. 

Bu tartışmada AKP’nin Türkiye’yi getirdiği nokta hem iyi hem kötü yönleri barındırıyor. AKP’nin, kuruluşunda bilhassa başörtüsü ve katsayı zulmü gibi temel ve güncel konularda doğru yönde dinî hassasiyetleri takip etmesi rakiplerini laiklik üzerinden ve dinî konularda önce tereddüde ve sonra tavır değişikliğine zorladı. 

Mesela gelinen noktada katsayıyı tartışmayan, kıyafeti bir “sorun alanı” olarak görmeyen ve Ayasofya’nın müze iken yeniden cami olarak açılmasına evet diyen bir CHP var. Bu değişimde Kemal Kılıçdaroğlu’nun ve ekibinin teşvik edilmesi ve sürdürülmesi gereken bir katkısı ve başarısının olduğu da açık.  

Sol partiler ve dine daha mesafeli sayılabilecek diğer partiler için de benzer değişimler geçerli. 

Dinî hassasiyetler yönünden partilerin tutumu farklılaştığı gibi partililerin de tutumları farklılaşabiliyor. Bu ise anlaşılabilir bir durum.

Ancak bizi asıl ilgilendiren AKP’nin geçirdiği değişim ve sosyal etkileri.

AKP iktidarının son yıllarında Partinin kendi dindar kemik seçmeni ile arası hayli açıldı. “Paralel Devlet Yapısı” ile başlayıp “terör örgütü” ile devam eden ayrışmadan sonra diğer dindarlar da AKP iktidarına hayli farklı eleştiriler getiriyor. 

Son haftaların gündem konusu olan “İslamî Dayanışma Oyunları” adlı spor organizasyonunda ortaya çıkan ve İslâmî’lik açısından hayli tartışmalı sayılabilecek olan görüntüler bu konuda en ciddi tartışmayı tetikledi. Sosyal medya adeta çalkalanıyor. 

AKP’liler ikiye ayrılmış durumda:

Ana omurga “büyüklerimiz uygun görmüşse vardır bir hikmeti” diyerek suskun kalıyor. 

Eleştirel bakabilenler ile nispeten daha dışarıda olanlar ya da dışarıya çıkmaya hazır olanlar ise “yanlış yanlıştır, kırmızı çizgilerimiz aşılıyor ve aşındırılıyor, şimdi söylemeyeceğiz de ne zaman söyleyeceğiz” diyor. 

Aslında bu türden olaylar eskiden beri sık sık yaşanıyordu. Bunlardan biri yine yakın zamanda Manisa’da yaşandı: 

Cami, üniversite ve kamu kurumlarının bulunduğu bir AVM’ye alkol ruhsatı verilmesini Manisa Belediyesi oylamış ve onaylamış. Ama bu oylamada CHP’li üyeler bu mekânın camiye ve kamu kurumlarına yakın olması sebebiyle ruhsat talebinin reddi yönünde oy kullanırken AKP, MHP ve BBP’li üyeler kabul oyu kullanmış.

Sebepleri tartışılabilir. 

Ama sonuçları ve sosyal etkisi tartışılmaz denilecek kadar net: AKP kendi kemik seçmenini de hızla küstürüp kaybediyor. 

Okunma Sayısı: 206
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İşsizlik hesaplama yöntemi güncellenmeli

    Trafik sigortasına yüzde 20 zam

    Mazot ve gübre fiyatları düşmezse bu çiftçi biter

    Kariyer sınavına tepki

    Emekliyi promosyona muhtaç edenler utansın

    243 milyon elektrik faturası ödenemedi

    Mustafa Karahasanoğlu vefat etti

    Güney Kore'de ölü sayısı 14'e yükseldi

    Trump'ın evinden “çok gizli” damgalı 11 set belge alınmış

    Karadağ'da 3 günlük yas ilan edildi

    Suudi Arabistan'dan tüm vize türlerine umre izni

    9 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

    Vatandaş temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor

    Çakırözer Meclis'e çağrıda bulundu: Yeni Asya’nın ilân ambargosu kaldırılmalı

    Doktorlar aşırı iş yükü ile baş başa

    İktidara çağrı: İsrafı durdurun

    Benzine zam

    ​Baskın seçim ihtimali var

    Emekli nasıl geçinsin?

    Fransa'da son 70 yılın en kurak dönemi

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    Kim hangi tarafta?
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Muhalefet, AKP’nin oyununa gelmemeli
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Tesanüd, meşverete uymakla sağlanır
    Faruk ÇAKIR

    Çocukları saran tehlike
    Çetin ACAR

    Risale-i Nuru okuyarak mücadele
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mehmet KARA

    Gönderecek misiniz, göndermeyecek misiniz?
    Feyzullah ERGÜN

    Tıbb-ı Nebevî’den şifa kaynakları - 7
    Adnan NACİR

    Liya-katline ferman
    Rifat OKYAY

    Büyük adam mı?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.