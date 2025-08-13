"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 AĞUSTOS 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Kurbağanın gözü ve adalet suyu (2)

Ahmet BATTAL
13 Ağustos 2025, Çarşamba
Dün metnini verdiğimiz AYM kararını incelemeye devam…

Bu konulardaki duruşumuzu ve değer yargılarımızı görmek isteyenler, Yeni Asya Neşriyattan 2020’de çıkan “15-20 Temmuzların İlacı Adalet ve Hürriyet” adlı kitabımıza bakabilir. .

AYM, Gülen Grubuna mensubiyetini 2015’te de sürdürmüş olan ve fakat 15 Temmuz sonrasında “cemaatçi olduğu” için değil "Fetöcü” olduğu gerekçesiyle cezalandırılan Ramazan Topuz’un (vekili Av. Emine Tuğcu vasıtasıyla) 2018’de yaptığı bireysel başvuruyu, ba’de harabil basra, geçen Kasımda nihayet karara bağlamış ve önemli sonuçlar açıklamış. 

Başkan Hasan Tahsin Gökcan, üyeler Recai Akyel, Yusuf Şevki Hakyemez, İrfan Fidan ve Yılmaz Akçil’den oluşan “Birinci Bölüm”ün 37949 sayılı kararını raportör Ceren Sedef Eren yazmış. 

AYM, bu kararla, içinde bir yerlerde bir suç örgütü de olabilecek bir muhalif cemaatin cemaat boyutuna mensubiyeti gösteren soyut delillerle hiç kimseye terör örgütü üyesi muamelesi yapılamaz, diyor. Cezalandırma için somut bir suçun işlendiği ispat edilmelidir de diyor… 

Ama Anayasa Mahkemesi aslında ikircikli tavrını da sürdürüyor. AİHM’in kararlarındaki hukukî doğruların ancak bir kısmını kabul ve tasdik etmiş. (Kalanı da “şartlar olgunlaştığında” gelecektir). 

AYM kararında da zikredilen “örgütün nihaî amacı” meselesi bugüne kadar -görebildiğimiz kadarıyla- yargı çevrelerince her nedense sorgulanmamıştır. 15 Temmuz hain kalkışması bir amaç olarak kast ediliyorsa yanlıştır. Zira darbe bir nihaî amaç olamaz, darbe ancak siyasî iktidarı elde etmek için elbette gayr-i meşru- bir araç olabilir. Ve bu yapının, en azından 17-25 Aralık 2013’ten önce, planlanacak bir darbeyle ilişkilendirilebilecek bir yapılaşma olabileceğini düşünmek dahi kolay değil. 

Bu yapının nihaî amacının “sızma yoluyla devlette kadrolaşmak” ve bu yolla devleti ele geçirmek olduğu iddia edilebilir. Ancak bu da fevkalade tehlikeli bir söylemdir. Zira bu doğru kabul edilirse 2002’de bu “cemaat”in büyük desteğiyle iktidar olan AKP’nin, aralarındaki işbirliğinin sürdüğü 2013’e kadarki bütün milletvekilleri ve bakanları ile üst düzey bütün bürokratları da “kadrolaşmaya iştirak suçu sebebiyle” bu suçun ortağıdır demektir. 

AYM 2018’deki bu başvuruya dair bu noksan kararını o yıl ve bu şekilde verebilseydi emsal sayılacaktı ve yargının alet edildiği çok zulümler olmayacaktı. 

Bu karardaki ilkeler bugüne kadar AYM’den de geçerek AİHM’e gitmiş olanlar dahil bütün "Fetöcü” dosyalarına uygulansa eminiz ki ceza alanların yüzde doksanı beraat edecektir. Haydi doksan değil de seksen olsun! 

Devletten ve devlete itimat eden fertlerden hain damgası yemiş olan bu masumların hakkını kim nasıl iade edecek?

Yargıtay AİHM’in Yüksel Yalçınkaya pilot kararı ile başlayan ve süren adil yaklaşıma uygun bir yeni içtihat geliştirmemekte ısrarlı. Siyasetin hatırına. 

Çare için teklifimiz şudur: 

AYM daha önce incelediği ve “ihlâl yok” dediği bütün dosyaları, bu karardaki ilkeler çerçevesinde, gerekirse resen ve yeniden inceletsin ya da incelesin. 

Yoksa her bir üyesinin ve her bir hâkiminin vicdanen vebali büyük.

Biz sadece yazabiliyoruz…

Okunma Sayısı: 355
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İran'da 18 eyalette kamu kurumları tatil edildi

    İstanbul'daki barajlarda su seviyesi yüzde 48,3'e kadar düştü

    Fransa-Charente'de 200 hektar ormanlık alan zarar gördü

    Karadağ uluslararası yardım talep etti

    Hac kaydını yenilemeyenler Hac kurasına katılamayacak

    Balıkesir'de 786 artçı sarsıntı kaydedildi

    Arjantin'deki insan hakları örgütleri: Netanyahu, Arjantin ziyaretinde tutuklansın

    Enflasyon kitap sektörünü de vurdu: Yayınevleri ve sahaflar zorda

    'Çiftçi batıyor ama ses çıkaran yok'

    Seçim güvenliğini tehlikeye atmayın

    AYM: Göreve dönen KHK’lılar tazminat alabilir

    Manisa, Çanakkale ve İzmir'e müdahale devam ediyor

    Karadağ uluslararası yardım talep etti

    Fransa'nın 14 vilayetinde "kırmızı" alarm

    Endonezya Papua'da 6,5 büyüklüğünde deprem

    İspanya'da yangın: 1 kişi öldü, 5 binden fazla kişi geceyi dışarıda geçirdi

    Hamas'ın Gazze'de "kalamayacağını" savundu

    Temmuzda İstanbul'da 1 gün yağmur görüldü

    Çanakkale, Manisa, Kahramanmaraş, Hatay, Bolu ve Edirne'deki orman yangınlarında son durum?

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    İran'da 18 eyalette kamu kurumları tatil edildi
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.