Trabzon yetişkinler okuma programı (1)

Temmuz ayının başlarında Trabzon'daki dostlar Ağrı, Erzurum, Erzincan, Kars illerini de içine alacak bir “Yetişkinler okuma programı” yapmayı kararlaştırmışlar.

Bu önemli ilimizin planlı, programlı, istikbali de kucaklayacak hizmet faaliyetlerini önceki programlardan biliyordum. Altı yıl önce katıldığım planlı programın tadı damağımdaydı.

Cemaatimizin “alâmet-i farikası”, her kademedeki hizmet faaliyetlerinin “meşveretle” gerçekleşmesidir. Ben de meşveret kararıyla bu davete icabet ettim. Hasret giderdik. Cuma umumî dersine katıldım. Derste, Mesnevî-i Nuriye’den imanî konu, Onuncu Risale’den bir bölüm, ikinci derste de Eski Said Dönemi Eserlerinden hürriyet bahsi okundu. Sonra meşveret heyeti programının ana hatlarını tekrar hatırlatıp güzergah ve zaman tespitlerini yaptı. İlk durak; Erzincan, sonra, -zaman ve zemine göre- Erzurum, Kars, Ağrı ili ziyaretleri olacaktı.

Asıl amaçlardan birisi de çevre illerle olan kardeşlik ve irtibatı sağlayıp afakî konulardan uzak, öz olarak “Risale-i Nurları tefekkür ve müzakereli okuma odaklı” program olmasıydı.

İLK DURAĞIMIZ ERZİNCAN İLİ

Cumartesi sabahı Trabzon’dan hareket ettik. İlk durak Erzincan’dı. Trabzon-Erzincan karayolu hattında, 14,5 km’lik, Avrupa’nın en uzun tünelinden ilk defa geçiyordum.

Mihmandarlarımın bilgilendirmesiyle yolculuğumuz farklı manzaralar ve ulvî hislerle devam etti.

Londra’daki kebapçıların %90’nın mekânı olan, Gümüşhane’nin Kelkit ilçesine bağlı modern belediyelik Ünlüpınar Kasabası’ndan geçtik. Yol üzerindeki 2120 metre rakımdaki Ahmediye Geçidinden inerken karşıda Munzur Dağlarının tepelerindeki kar kümelerinin manzarası ruhlara serinlik veriyordu.

Öğleye doğru, Erzincan’da, Akar ailesinin bağ evine ulaşıp vakit çizelgesine uygun olarak programa başladık. Planda: şahsî okuma, müzakereli dersler, soru-cevap, Risale-i Nurlarda problemlere çözümler, çevre ziyareti başlıkları vardı.

Buradaki şahs-ı manevî adına, başta, Arif, Bilal, Hakkı hocalarımız olmak üzere mesailerini, gönül bağlarını ve enerjilerini bu kudsî davaya veren bir avuç insanın fedakârlıkları gerçekten her türlü takdirin üzerindeydi. Grubumuz için her konuda bize çok yardımcı oldular. Dört günümüz burada oldukça verimli geçti. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Mahallin derslerine de katıldık. Genç Yusuf ile, Tercan eski belediye başkanı Salih bey ve yeni simaların katılımları programa ayrı bir renk kattı. Erzincan dershanesi şehrin merkezinde hoş, ferah ve bu tür programlara uygun bir hizmet merkezi.

ERZİNCAN'DA ZİYARET MEKÂNLARI

“Terzi Baba” Erzincan’ın simge mekânlarından biri olan bir tasavvuf ehli. Terzi Baba Türbesi ve Mezarlığı’nı ziyaret ettik. Merhum, meşhur hattat, çok değerli abimiz Refet Kavukçu ve eşinin mezarları da hemen Terzi Baba’nın mezarının yanında, oraları ziyaret edip dualarımızı ettik.

“Ekşili su” şehrin kenar mahallesindeki Sodalı suyun adı. Belediye geniş bir çeşme ve musluk silsilesiyle bu suyu halka açmış. Herkes buradan kaplarına su doldurup evlerinde içiyor. Aynı zamanda bu mekân geniş bir piknik alanı.

“Esen Tepe” ise Erzincan’ın seyir tepesi. Şehre kuşbakışı bakan yüksek ve çok önemli bir seyir noktası.

Yazın sıcağına, sağlık ve özel durumlarına aldırmadan bize eşlik edip yardım eden Erzincan Nur Kahramanlarına teşekkür ve veda ederek bir kısmımız Trabzon’a dönerken çoğunluğumuz Erzurum’a doğru, doğu seyahatine başlıyoruz.

(Devam edecek)