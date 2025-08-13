"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 AĞUSTOS 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Teşebbüs, tevekkül ve netice

M. Latif SALİHOĞLU
13 Ağustos 2025, Çarşamba
Şu dünyada her şey bir sebebe yahut sebepler zincirine bağlanmış. Her şey kader planında takdir edilmiş olmakla beraber, her şey hikmet dairesi içinde dönüyor, oluyor, bitiyor…

Kezâ, şu âlemde tesadüfe tesadüf edilmediği gibi, âlemde tesadüfe de yer yoktur. Zerreden en büyük kürelere kadar, büyük-küçük her şey ince ve dakik hesaplarla takdir ve tayin edilmiş. Hesaplarda en ufak bir hata, en küçük bir sapma yoktur.

Netice de, burada fânî, ölümlü her mahluk bir “Hesap Günü”ne doğru gidiyor. En esaslı hesaplaşma orada olacak, herkesin hesabı orada görülecek, tartılacak; herkes ona göre ya mükâfat, ya mücâzat görecek. Dolayısıyla, buradaki herkesin hesabını-kitabını ona göre yapması, hayat ve harekâtını ona göre düzenlemesi lazım geliyor.

«

Meselenin can damarı şudur: İhlâs ve sadâkat dairesi içinde kalanlar, öncelikle üzerine düşen vazifeye bakar. Lüzumlu gördüğü hizmetler için “Niyet hayır, âkıbet hayır” diyerek harekete geçer. Gayrete gelir. Sebeplere teşebbüs eder. Ardından tevekkül ile neticeyi Cenab-ı Hakk’a bırakır.

Evet, doğru olanı budur. Yani, mü’min kişi, aslî hizmetlerle yakından alâkadar olur. Sahibiyet duygusuyla hareket eder. Üzerine düşeni en iyi şekilde yapmaya çalışır. Neticeye kafayı takmaz. Bir başka ifadeyle kafayı netice ile bozmaz. Zira, inanır ki netice doğrudan doğru Rabbimizin vazife şümûlüne girer. Ona kafayı takmak, bir nevi Allah’ın işine karışmak gibi olur ki, onun da kendine göre bir cezası, yahut bir tokadı vardır.

«

İman ve tevekkül sahibi olan bilir ki: Neticesi Allah’a ait olan bir hizmette, yahut bir mücadelede galibiyet de olabilir, mağlûbiyet de yaşanabilir. Buna göre, kul, ne galibiyetten dolayı mağrûr olup baştan çıkmalı ne de mağlûbiyetten dolayı ümitsizliğe düşüp kendini kaybetmeli.

Koca Moğol ordusunu defalarca mağlup eden Celâleddin-i Harzemşah’ın (vefatı 1231) şu sözü bu meselede çarpıcı bir misâldir: "Ben Allah’ın emriyle cihad yolunda hareket etmeye vazifedarım. Cenab-ı Hakk’ın vazifesine karışmam. Muzaffer etmek veya mağlûp etmek O’nun vazifesidir." 1

Ölçü budur. Bunun aksine gidenler, yani meselâ, “Benim illâ ki bir netice almam lazım. Netice, illâ da benim dediğim ve istediğim şekilde olmalı” diye kendini neticeye şartlandıranların bu dünyada rahat etmesi yahut huzur bulması mümkün görünmüyor.

«

Hâsıl-ı kelâm: Kader ile takdir edilmiş olan bir şey, bizim arzumuza tâbi değildir. Hangi neticenin daha hayırlı olduğunu da bilemeyiz. Şüphesiz, netice doğrudan doğruya Cenab-ı Hakk’ın ilmine bağlı ve rızasına tâbidir.

Husûle gelecek olan netice karşısında, hiç kimse ne uçacak kadar sevinmeli, ne de karamsarlığa düşecek kadar kederlenip üzülmeli. Elde olmaksızın, yani irade harici olarak üzülen de, sevinen de duygusunu kontrol etmeye, hissiyatını yatıştırmaya çalışmalı. Bunu başarabildiği ölçüde rahat eder, huzura erişir.

Dipnot:

1- Lem'alar, s. 135.

 

Okunma Sayısı: 301
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İran'da 18 eyalette kamu kurumları tatil edildi

    İstanbul'daki barajlarda su seviyesi yüzde 48,3'e kadar düştü

    Fransa-Charente'de 200 hektar ormanlık alan zarar gördü

    Karadağ uluslararası yardım talep etti

    Hac kaydını yenilemeyenler Hac kurasına katılamayacak

    Balıkesir'de 786 artçı sarsıntı kaydedildi

    Arjantin'deki insan hakları örgütleri: Netanyahu, Arjantin ziyaretinde tutuklansın

    Enflasyon kitap sektörünü de vurdu: Yayınevleri ve sahaflar zorda

    'Çiftçi batıyor ama ses çıkaran yok'

    Seçim güvenliğini tehlikeye atmayın

    AYM: Göreve dönen KHK’lılar tazminat alabilir

    Manisa, Çanakkale ve İzmir'e müdahale devam ediyor

    Karadağ uluslararası yardım talep etti

    Fransa'nın 14 vilayetinde "kırmızı" alarm

    Endonezya Papua'da 6,5 büyüklüğünde deprem

    İspanya'da yangın: 1 kişi öldü, 5 binden fazla kişi geceyi dışarıda geçirdi

    Hamas'ın Gazze'de "kalamayacağını" savundu

    Temmuzda İstanbul'da 1 gün yağmur görüldü

    Çanakkale, Manisa, Kahramanmaraş, Hatay, Bolu ve Edirne'deki orman yangınlarında son durum?

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    İran'da 18 eyalette kamu kurumları tatil edildi
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.