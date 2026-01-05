"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 OCAK 2026 PAZARTESİ - YIL: 56

Gençliğin vazifesi

M. Ali KAYA
05 Ocak 2026, Pazartesi
Gençlik bahar mevsimi gibi eğitim ve öğretim dönemidir.

Olgunluk dönemi yaz mevsimine benzer, gençlikte öğrenilen bilgilerin hayata geçirilmeye çalışıldığı zaman dilimidir. Yaşlılık dönemi ise ilim, kültür ve çalışmanın meyvelerinin alındığı güz dönemidir. Sonrasında ölüm denen kış mevsimi gelir. İşte hayat böyle bir senenin dört mevsimine benzer. Baharda tohum ekmeyen ömrünü boşa geçirmiş sayılır. 

Gençlerimizin ilim, marifet ve kültürden çokça istifade etmesi gerekir. Dünya eskisi gibi güçle, kuvvetle, hissiyatla kazanılmıyor ve yönetilmiyor. “Bilgi Çağında” yaşıyoruz. Ülke topraklarının genişliği, nüfusun yoğunluğu ve çokluğu veya devletin büyüklüğü değil, bilgi, ilim, akıl, fikir, icat ve keşiflerin yarıştığı bir zamandayız. İnsanlık kâinatın sırlarını araştırarak, havayı, suyu, toprağı, madenleri ve varlıkları inceleyerek, atomlardan ve güneş ışınlarından istifade ederek insanlık için en küçük şeylerden en etkin ve en faydalı şeyleri bulduğu ve bunu insanlığın hizmetine sunduğu ölçüde başarılı olmaktadır. Günümüzde ilimden, fenden ve sanattan payı olmayanların ilim ve fenden pay sahibi olanlara hizmet ettiği bir dünyaya sahibiz. 

Geçmişte insanlık yeme, içme, barınma ve giyinme gibi basit ihtiyaçları karşıladığı, ilim, kültür, ahlâk ve medeniyet nedir bilmediği cahiliye döneminde Peygamberimiz (asm) insanlığa vahyin eseri, ilmin kaynağı olan Kur’ân-ı Azimüşşanı getirdi. Okuyan, yazan ve öğrendiklerini yaşayan bilgili, ahlâklı ve medenî bir toplum inşa etti. Kıyamete kadar insanlığa örnek ve rehber olacak “Sahabe” adı verilen ahlâk, fazilet, ilim, adalet sahibi bir toplum meydana getirdi. Onların tesis ettiği ilim, hikmet ve medeniyet kısa zamanda üç kıtaya hâkim ve hükümran oldu. 

Peygamberimiz (asm) insanları ilme, okumaya, yazmaya teşvik etti. “İlim Çin’de de olsa gidin alın” (Beyhakî, Şuabu’l-İman, 2:253.) ferman etti, teknik ve teknolojiyi nerede olursa olsun almalarını tavsiye etti. Çin’den din ilmi alacak değillerdi, elbette teknik ve teknolojik bilgileri almayı emretti. “İlim ve hikmet Müslümanın kaybolmuş malıdır, nerede bulunursa alınmalıdır” (Tirmizi, İlim, 19; İbn Mâce, Zühd, 17.) buyurdu. Bu emrin gereğini ifa etmek için Müslümanlar İran ve Hindistan’ın ilimlerini, Mısır ve Yunan’ın felsefesini hikmet olduğu için aldılar ve müslümanlaştırarak dünya çapında büyük ilim adamları yetiştirdiler. Edebiyat, Tıp, Fizik, Kimya, Matematik, Astronomi, Ahlâk, Felsefe, Sosyoloji, Hukuk, Din, Tarih ve Coğrafya alanlarında pek çok dahi hukemâ ve ulema yetiştirerek Abbasî, Endülüs, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerini oluşturdular. Bütün bunları savaşlarla değil, medreseler, mektepler “Daru’l-Hikme” “Ezher ve Nizamiye” gibi büyük üniversitelerle yaptılar. Ama ne var ki okullarımızda tarih denilince yalnız savaşlar anlatılmakta, ecdadımızın savaşçı bir toplum olduğu yanlışı öğretilmektedir. Okutulması gereken “İlim ve Medeniyet Tarihi” olmalıdır. 

Kur’ân-ı Kerim “Oku!” emri ile nazil olmaya başlamıştır. Zira ilim, kültür, medeniyet, fen ilimleri ile insanın ve insanlığın terakkisi ancak okumakladır. Bediüzzaman bu sebeple “Elbette nev-i beşer, ahir vakitte ulûm ve fünûna dökülecektir. Bütün kuvvetini ilimden alacaktır. Hüküm ve kuvvet ise, ilmin eline geçecektir” buyurur. (Sözler, s.357.) Öyle ise gençlere yapılacak en iyi tavsiye Bediüzzaman’ın ifadesiyle “Okumak, yine okumak, yine okumak!” (ESDE, s.25.) olmalıdır.

Okunma Sayısı: 174
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Trump, Rodriguez'i de tehdit etti: 'Maduro'dan daha ağır bedel ödersin'

    Yemen hükümeti: Hadramevt'te tamamen kontrolü sağladık

    Araçları kar altında adeta kayboldu

    ABD: Venezuela'nın istikametini biz belirleyeceğiz - Küba yönetimi de büyük bir sorun ve başları büyük belada

    Çin: Hiçbir ülke uluslararası polis veya yargıç gibi davranamaz

    Venezuela'da Delcy Rodriguez, geçici Devlet Başkanı olarak görevlendirildi

    11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül: Çok tehlikeli gelişmelere yol açacak

    8 gündür kayıp olarak aranan kadınla ilgili Balıkesir'den acı haber geldi

    Venezuela'ya yapılan saldırı sonrası taraflara Asya-Pasifik'ten barışçıl çözüm çağrısı

    İktidarı eleştirenlere ceza

    Şili Devlet Başkanı: "Bugün Venezuela hedefte, yarın başka ülke olabilir"

    Kuzey Kore Japon Denizi yönüne balistik füze fırlattı

    Maduro ve eşini taşıyan uçak New York'a indi

    Dünya, ABD'nin Venezuela saldırısını nasıl gördü?

    Trump: Venezuela'yı yönetecek kişileri belirliyoruz - Petro dikkatli olsun - Şu sıralar Putin'den hoşlanmıyorum

    Maduro ve eşini taşıyan uçak New York'ta - Venezuela: Bu saldırının şüphesiz Siyonist bir tonu var

    Trump’ın düzeni dünya düzeni olamaz

    Ömer Çelik Erdoğan adına konuştu: Egemenliğin sahibi Venezuela halkıdır

    MHP lideri Devlet Bahçeli 15 Temmuz’a benzetti

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.