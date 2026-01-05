Recep, Şaban antrenman aylarıdır

Üç Aylar (Şuhûr-u Selâse), Recep, Şaban, Ramazan’dır. Üç Aylar içinde Ramazan ayı, ayrı ve özel bir aydır; bir ay oruç tutulması farz kılınmıştır ve Kur’ân’ın indirildiği aydır.

Kur’ân’da Rabbimiz, Ramazan ayını ve orucunu anlatır. Ramazanla ilgili ders verir bizlere. Bir ayette şöyle buyurur: “Ey iman edenler, oruç sizden önce gelip geçmiş ümmetlere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki korunursunuz.” (Bakara; 183.)

Emrettiği oruçla, beşerî, insanî özellikleri dizginleyip, melekî bir hâle girmeyi ister. Onun için emrettiği oruçla, Ramazan da insanı meşgul eden yeme-içmeyi yasaklar. Ve emrettiği orucun önemini ifade etmek adına, geçmişte ki ümmetlere de farz kıldığını belirtir.

Hem bize, hem geçmiş ümmetlere emrettiği oruca özel bir önem verdiğini, orucun özel bir değeri olduğunu vurgular. Ve orucun önemini, tutmamızı istediği ayet-i kerimenin sonunda, takva sahibi olmaya, emirlerine ve yasaklarına uymaya vesile olacağını söyleyerek gösterir.

Onun için Ramazan ayını oruçla geçirmemizi ister. Ramazan ayı, oruçla özel bir aydır, oruçla en güzel bir aydır, en ayrıcalıklı bir aydır. Ramazan ayı, namazla ve oruçla kulluğun coştuğu ve kulların Allah’a koştuğu bir aydır.

Bütün bu güzelliklerin hepsinin Ramazan ayında toplanması, Kur’ân hatırınadır. Çünkü insanı insan yapan özellikleri gösteren, insanî özelliklerle kuşanmasını teşvik eden, insanı insanlığın zirvesine doğru götüren güzellikleri emreden ve insana zarar veren, insanı insânî özelliklerden uzaklaştıran kötülükleri de yasaklayan yani yanlışla, doğruyu, çirkinle-güzeli, günahla-sevabı, hak ile batılı ayıran yani Furkan özelliği sahip rehber kitabı Kur’an; Ramazanda indirilmiştir. Bakara;185

Bin aydan daha hayırlı kılınan özellerin özeli bir gece, ebedi kazancın bol olduğu, ayırım, kur’a, çekiliş olmadan herkesin kazandığı bir gece. Receb ve Şaban ayları; Ramazan ayına yürüyüştür, ruhen Ramazan ayına hazırlıktır, Ramazan ayında zinde bir kulluk için, kullukta şaha kalkabilmek için antreman aylarıdır. Onun için bu aylar da, özel aylardır, güzel aylardır.

Receb ayına girerken Peygamber Efendimiz (asm); “Ya Rabbim Receb ve Şabanı bize mübarek kıl. Ve bizi Ramazan ayına da ulaştır” diye dua etmiştir.

Bunun içindir ki, Üstad Said Nursî Üç Aylara ayrı bir önem vermiştir. Talebelerinin Üç Aylarını tebrik etmiş ve üç aylarda ebedi hayatları için çalışmalarını teşvik etmiştir. Mesela, bir mektubunda üç aylarınızı ve içinde ki mübarek gecelerinizi tebrik eder, her gecenizin kadir gecesi gibi size sevap vermesini niyaz ederim, diye yazmıştır. (Kastamonu Lâhikası; 88.)

Yine bir mektubun da, bütün talebelerine cüzleri taksim ederek hatim indirmelerini, hatim yapmalarını istemiştir. (Kastamonu Lâhikası; 95.)

Yine bir mektubunda; üç ayların seksen seneden daha fazla ebedi hayat için kazanç sağladığını, onun içinde mücahitler gibi bu seneleri kazanmaya çalışın derken, kendi de daha çok çalışarak örnek olmuştur. (Kastamonu Lâhikası; 90)

Üç aylarınızı, şuhur-u selâsenizi ve idrak ettiğimiz Regaib Gecenizi tebrik ederim.

Ebedî hayatı, Cenneti kazanmanıza, günahlarınızın affına, Cehennemden kurtulmanıza vesile olmasını temenni ederim.