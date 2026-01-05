Yeni Asya TV 1 yaşında

Geride bıraktığımız yıl, Yeni Asya camiası adına hem dijital mecralarda, hem de sahadaki hizmet alanlarında önemli bir tecrübe ve birikim yılı oldu.

YouTube yayıncılığından gençlik çalışmalarına, diğer dijital mecralardan satış kampanyalarına kadar öne çıkan başlıkları okuyucularımızla paylaşmak istiyoruz.

««

Yeni Asya TV: Bir Yıllık Dijital Yayın Tecrübesi

Yeni Asya bünyesinde yayın hayatına başlayan Yeni Asya TV YouTube Kanalı , 5 Ocak 2025 tarihinde ilk programını izleyicilerle buluşturdu. Aradan geçen bir yıl içinde kanal, düzenli ve istikrarlı bir yayın çizgisi oluşturarak dikkat çekici bir arşiv meydana getirdi.

Yolun başında olduğumuzun farkındayız. Yapmamız gereken daha çok şey var. Bununla birlikte dijital yayın mecralarının alt yapısını oluşturmanın maliyeti çok yüksek. Ama uzun yollar ilk adımları atmakla başlar.

Kanalımızda şu anda 182 video bulunuyor; bu, ortalama iki günde bir yeni içerikle sizlerle buluştuğumuz anlamına geliyor. Bu süreçte;

• 143 program,

• 5 canlı yayın,

• 22 kısa video (shorts) yayınlandı.

Videolar toplamda 201.372 kez izlendi ve 13.137 saat seyredilme süresine ulaşıldı. Elde edilen bu verilerle kanal, YouTube iş ortağı olma şartlarını karşılamış oldu. İzleyici kitlesinin %36’sının henüz abone olmayan kullanıcılardan oluşması ise, erişim potansiyelinin giderek arttığını göstermektedir.

Ramazan ayında her gün yayın yapılması, farklı programcı ve formatların denenmesi, kanalın yayıncılık tecrübesini belirgin biçimde geliştirdi. Önümüzdeki dönem için hedef; program çeşitliliğini arttırmak, yeni yayınlarla daha geniş kitlelere ulaşmak ve abonelik oranlarını yükseltmektir.

Ücretsiz abonelikle kanalımızı desteklemenizi, bildirimleri açmanızı rica ediyoruz. Görüş, teklif ve tavsiyelerinizle bize katkı sağlamanız, yeni program fikirleri sunmanız bizi çok memnun edecektir. Daha güzel içerikler için sizlerin desteğiyle yola devam etmek istiyoruz.

Kanalımıza abone olmak için: https://www.youtube.com/@YeniAsyaTV

««

Yeni Asya Englısh

Bir diğer dijital yayın mecramız da https://www.yeniasya.com.tr/english ve Yeni Asya English YouTube kanalı: www.youtube.com/@YeniAsyaEnglish

Kanalda 100’e yakın program bulunuyor. Programlar ağırlıklı olarak Risale-i Nur külliyatındaki muhtelif bölümlerin İngilizce yayınlanmış hali. Kanallarımıza abone olmanız ve bildirimleri açmanızı istirham ediyoruz.

Yeni Asya Englishyeniasya.com.tr/english

Yeni Asya on Twittertwitter.com/AsyaEnglish

Yeni Asya on Instagraminstagram.com/yeniasyaeng

««

Fidanlık Ekimiz

Gençlerin emek ve gayretiyle hazırlanan Fidanlık Eki, dördüncü yılına Aralık sayısıyla girdi. “Yılın sonu değil, yolun başlangıcı” manşetiyle yayınlanan bu sayı, süreç odaklı bir fikrî yolculuğun devam ettiğini vurguluyor.

Risale-i Nur perspektifinden; lahika metinleri, kültür–edebiyat yazıları, ilim–teknik değerlendirmeleri, hukukî bakış açıları sunan Fidanlık, “vatan sathını bir mektep yapma” idealini gençlik diliyle yaşatmayı sürdürüyor. Yeni dönemde yazı, şiir, çizim, eleştiri ve kanaat yazılarıyla katkı sunmak isteyen genç okuyucular [email protected] adresi üzerinden sürece dâhil olmaya davet ediliyor.

««

Yeni Asya Neşriyat: Yıl Sonu Kitap Kampanyası

Yeni Asya Neşriyat tarafından düzenlenen yıl sonu kampanyası, okuyuculardan yoğun ilgi gördü. 29 Aralık 2025 – 4 Ocak 2026 tarihleri arasında yeniasyakitap.com üzerinden yapılan alışverişlerde, seçili ürünlerde %50’ye varan indirimler uygulandı.

Kampanya kapsamında; Risale-i Nur Külliyatı, araştırma–inceleme eserleri, edebiyat ve kültür kitapları, çocuk ve gençlik yayınları uygun fiyatlarla okuyucuya ulaştırıldı. Gaye, kaliteli yayınlara erişimi kolaylaştırmak ve kitapla kurulan irtibatı güçlendirmekti.

Kampanya sona ermiş olsa da yayınlarımıza uygun fiyatlarla ulaşmak için www.yeniasyakitap.com’u ziyaret etmeyi unutmayın!

Telefon: 0 545 599 56 84.

««

Yeni Asya ailesi olarak hizmet yolculuğumuzda bir yılı daha geride bırakırken; yayıncılıktan dijital medyaya, gençlik faaliyetlerinden mahallî faaliyetlere kadar dolu dolu geçen bir günlerin meyvelerini sizlerle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

2025 yılını büyük bir şevk ile kapatırken, 2026’ya "Vatan sathını bir mektep yapma" gayesiyle daha güçlü adımlarla giriyoruz.

Hepinize hayırlı haftalar dileriz.