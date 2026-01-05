"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 OCAK 2026 PAZARTESİ - YIL: 56

Yeni Asya TV 1 yaşında

Yeni Asya'dan Size
05 Ocak 2026, Pazartesi
Geride bıraktığımız yıl, Yeni Asya camiası adına hem dijital mecralarda, hem de sahadaki hizmet alanlarında önemli bir tecrübe ve birikim yılı oldu.

YouTube yayıncılığından gençlik çalışmalarına, diğer dijital mecralardan satış kampanyalarına kadar öne çıkan başlıkları okuyucularımızla paylaşmak istiyoruz.

««

Yeni Asya TV: Bir Yıllık Dijital Yayın Tecrübesi

Yeni Asya bünyesinde yayın hayatına başlayan Yeni Asya TV YouTube Kanalı, 5 Ocak 2025 tarihinde ilk programını izleyicilerle buluşturdu. Aradan geçen bir yıl içinde kanal, düzenli ve istikrarlı bir yayın çizgisi oluşturarak dikkat çekici bir arşiv meydana getirdi.

Yolun başında olduğumuzun farkındayız. Yapmamız gereken daha çok şey var. Bununla birlikte dijital yayın mecralarının alt yapısını oluşturmanın maliyeti çok yüksek. Ama uzun yollar ilk adımları atmakla başlar.

Kanalımızda şu anda 182 video bulunuyor; bu, ortalama iki günde bir yeni içerikle sizlerle buluştuğumuz anlamına geliyor. Bu süreçte;

• 143 program,

• 5 canlı yayın,

• 22 kısa video (shorts) yayınlandı. 

Videolar toplamda 201.372 kez izlendi ve 13.137 saat seyredilme süresine ulaşıldı. Elde edilen bu verilerle kanal, YouTube iş ortağı olma şartlarını karşılamış oldu. İzleyici kitlesinin %36’sının henüz abone olmayan kullanıcılardan oluşması ise, erişim potansiyelinin giderek arttığını göstermektedir.

Ramazan ayında her gün yayın yapılması, farklı programcı ve formatların denenmesi, kanalın yayıncılık tecrübesini belirgin biçimde geliştirdi. Önümüzdeki dönem için hedef; program çeşitliliğini arttırmak, yeni yayınlarla daha geniş kitlelere ulaşmak ve abonelik oranlarını yükseltmektir. 

Ücretsiz abonelikle kanalımızı desteklemenizi, bildirimleri açmanızı rica ediyoruz. Görüş, teklif ve tavsiyelerinizle bize katkı sağlamanız, yeni program fikirleri sunmanız bizi çok memnun edecektir. Daha güzel içerikler için sizlerin desteğiyle yola devam etmek istiyoruz.

Kanalımıza abone olmak için: https://www.youtube.com/@YeniAsyaTV

««

Yeni Asya Englısh

Bir diğer dijital yayın mecramız da https://www.yeniasya.com.tr/english ve Yeni Asya English YouTube kanalı: www.youtube.com/@YeniAsyaEnglish

Kanalda 100’e yakın program bulunuyor. Programlar ağırlıklı olarak Risale-i Nur külliyatındaki muhtelif bölümlerin İngilizce yayınlanmış hali. Kanallarımıza abone olmanız ve bildirimleri açmanızı istirham ediyoruz.

 Yeni Asya Englishyeniasya.com.tr/english

 Yeni Asya on Twittertwitter.com/AsyaEnglish

 Yeni Asya on Instagraminstagram.com/yeniasyaeng

««

Fidanlık Ekimiz

Gençlerin emek ve gayretiyle hazırlanan Fidanlık Eki, dördüncü yılına Aralık sayısıyla girdi. “Yılın sonu değil, yolun başlangıcı” manşetiyle yayınlanan bu sayı, süreç odaklı bir fikrî yolculuğun devam ettiğini vurguluyor.

Risale-i Nur perspektifinden; lahika metinleri, kültür–edebiyat yazıları, ilim–teknik değerlendirmeleri, hukukî bakış açıları sunan Fidanlık, “vatan sathını bir mektep yapma” idealini gençlik diliyle yaşatmayı sürdürüyor. Yeni dönemde yazı, şiir, çizim, eleştiri ve kanaat yazılarıyla katkı sunmak isteyen genç okuyucular [email protected] adresi üzerinden sürece dâhil olmaya davet ediliyor.

««

Yeni Asya Neşriyat: Yıl Sonu Kitap Kampanyası

Yeni Asya Neşriyat tarafından düzenlenen yıl sonu kampanyası, okuyuculardan yoğun ilgi gördü. 29 Aralık 2025 – 4 Ocak 2026 tarihleri arasında yeniasyakitap.com üzerinden yapılan alışverişlerde, seçili ürünlerde %50’ye varan indirimler uygulandı.

Kampanya kapsamında; Risale-i Nur Külliyatı, araştırma–inceleme eserleri, edebiyat ve kültür kitapları, çocuk ve gençlik yayınları uygun fiyatlarla okuyucuya ulaştırıldı. Gaye, kaliteli yayınlara erişimi kolaylaştırmak ve kitapla kurulan irtibatı güçlendirmekti.

Kampanya sona ermiş olsa da yayınlarımıza uygun fiyatlarla ulaşmak için www.yeniasyakitap.com’u ziyaret etmeyi unutmayın!

Telefon: 0 545 599 56 84. 

««

Yeni Asya ailesi olarak hizmet yolculuğumuzda bir yılı daha geride bırakırken; yayıncılıktan dijital medyaya, gençlik faaliyetlerinden mahallî faaliyetlere kadar dolu dolu geçen bir günlerin meyvelerini sizlerle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 

2025 yılını büyük bir şevk ile kapatırken, 2026’ya "Vatan sathını bir mektep yapma" gayesiyle daha güçlü adımlarla giriyoruz.

Hepinize hayırlı haftalar dileriz.

Okunma Sayısı: 233
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Trump, Rodriguez'i de tehdit etti: 'Maduro'dan daha ağır bedel ödersin'

    Yemen hükümeti: Hadramevt'te tamamen kontrolü sağladık

    Araçları kar altında adeta kayboldu

    ABD: Venezuela'nın istikametini biz belirleyeceğiz - Küba yönetimi de büyük bir sorun ve başları büyük belada

    Çin: Hiçbir ülke uluslararası polis veya yargıç gibi davranamaz

    Venezuela'da Delcy Rodriguez, geçici Devlet Başkanı olarak görevlendirildi

    11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül: Çok tehlikeli gelişmelere yol açacak

    8 gündür kayıp olarak aranan kadınla ilgili Balıkesir'den acı haber geldi

    Venezuela'ya yapılan saldırı sonrası taraflara Asya-Pasifik'ten barışçıl çözüm çağrısı

    İktidarı eleştirenlere ceza

    Şili Devlet Başkanı: "Bugün Venezuela hedefte, yarın başka ülke olabilir"

    Kuzey Kore Japon Denizi yönüne balistik füze fırlattı

    Maduro ve eşini taşıyan uçak New York'a indi

    Dünya, ABD'nin Venezuela saldırısını nasıl gördü?

    Trump: Venezuela'yı yönetecek kişileri belirliyoruz - Petro dikkatli olsun - Şu sıralar Putin'den hoşlanmıyorum

    Maduro ve eşini taşıyan uçak New York'ta - Venezuela: Bu saldırının şüphesiz Siyonist bir tonu var

    Trump’ın düzeni dünya düzeni olamaz

    Ömer Çelik Erdoğan adına konuştu: Egemenliğin sahibi Venezuela halkıdır

    MHP lideri Devlet Bahçeli 15 Temmuz’a benzetti

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.