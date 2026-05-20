ŞİİR

Gönlümüzde saklı güzel beldemiz, Hakk’a ulaştırır yol Medine’de. Nurlu ufukların parlar tertemiz, Gözlerim çağlayan sel Medine’de, Elvan elvan kokar gül Medine’de. Yatıyor koynunda nice Sahabe, İnsanlık susamış İslâm’a gebe, Bir yanında Uhud, bir nurlu tepe, Cennetten bir köşe çöl Medine’de, Elvan elvan kokar gül Medine’de. Yüce Peygamberin (asm) mezarı sende, Gönlümün bülbülü nazarı sende, Hakikat ilminin pazarı sende, Kalbinin pasını sil Medine’de, Elvan elvan kokar gül Medine’de. Dertli öter şimdi bağda hezarın, Yüzümü güldürür taze baharın, Işıklar içinde leyl ü neharın, Bir şeyda bülbülüdür dil Medine’de, Elvan elvan kokar gül Medine’de. Sende yaşayanlar mesuttur güler, El açıp yakaran kurtuluş diler, Mevla’nın rahmeti kapını çalar, İstersen hiç durma, kal Medine’de, Elvan elvan kokar gül Medine’de.

Okunma Sayısı: 289

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.