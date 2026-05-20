Bahse “tutuşmak”

Vaktiyle, memleketin birinde, bir mahkemede, müşterek bir su kuyusunun davası görülmektedir. İki tarafın da avukatları ateşli savunmalar yapmakta, keşif, tedbir ve teminat gibi taleplerde bulunmaktadır.

Şaşkınlığını gizleyemeyen hâkim dayanamaz ve “yahu ne kadar abarttınız böyle” der. “Alt tarafı bir su kuyusu, ne kıymeti var sanki.”

O memleketin yerlisi olan ve tarafları da hasbelkader tanıyan mübaşir, mahkeme hâkiminin merakını giderir:

“Büyük kıymeti vardır efendim, çünkü kuyunun sahipleri sütçüdür…”

Bugünkü köşe yazımız süt ve süt ürünleri(!) hakkında olacak.

Bilindiği üzere spor müsabakaları üzerine oynanan yasadışı bahisler, ülkemizin kanayan yaralarından birisi. Ve ne yazık ki bu yara hiç kabuk bağlamayacak gibi duruyor.

Son bir iki yıldır yasadışı bahis hususunda ülke çapında savcılık soruşturmaları başlatılsa da henüz tatmin edici bir sonuç alınmış değil.

Beşiktaşlı Avukatlar Derneğinin geçtiğimiz haftalarda düzenlediği “spor hukuku” sempozyumuna katılan İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Osman Sağlam, operasyonlarla ilgili şunları söylemişti:

“Dünya Kupası var, ligler bitmek üzere. Bu yüzden operasyonlara bir süre ara verdik. Liglerin bitimiyle birlikte operasyonlar hızlı bir şekilde devam edecek…”

Sağlam’ın tam anlaşılamayan bu sözleri çok tartışıldı ve operasyonlara niçin ara verildiği hususunda bazı teoriler ortaya atıldı.

“Operasyonların ucu dünya kupasına katılacak A Millî Futbol Takımımıza dokunmasın” diyenler de oldu, “Ligler bitti, bahis oynayan kişi sayısı azalır, yeniden bereketlensin de soruşturmalar öyle devam etsin” diyen de oldu.

Sağlam’ın bu sözlerinin üzerinden çok geçmemişti ki yasadışı bahis soruşturması kapsamında 21 ilde 128 kişi gözaltına alındı. İlginçtir ki gözaltına alınan kişiler arasında Rasim Ozan Kütahyalı da var.

Öyle anlaşılıyor ki operasyonlara verilmesi planlanan millî ara kısa tutulmuş.

Bununla birlikte kamuoyunda şöyle bir düşünce de yok değil:

“Yahu alt tarafı bahis, oynayanlar idarî para cezası alır, hapse de girmez. Oynatanlar da girer çıkarlar. Bahismiş, futbolmuş, ne yaygara yaptılar…”

Tıpkı hikâyemizin hâkimi gibi “ne kıymeti var” diyenlere mübaşirliği biz yapalım:

Futbol, bahis ve yasadışı bahis, en yaygın kullanılan kara para aklama yöntemlerinden biriymiş. Aklanan kara paralardaki sıfırları saymaya da halkın matematiği yetmezmiş. Ucu da kimlere kimlere dokunuyormuş.

Hem hadsiz vatandaşı siyasetten uzak tutmak ve onları oyalamak için futboldan daha iyisi mi bulunurmuş.

İşte futbol ve bahis konusunda koparılan yaygara bundanmış.

Sizin anlayacağınız, kuyunun sahipleri sütçüymüş. Kuyu bu yüzden kıymetliymiş.

Gaz yapmasın…