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30 NİSAN 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Dindarları perde yapmak

Ahmet DEMİRDÖĞMEZ
30 Nisan 2020, Perşembe
Kökü dışarda zındıka komiteleri, evvelâ doğru İslâmiyetin ve Risale-i Nur’un ve hakikî hürriyetin şimdiki ifadeyle demokrasinin ülkemizde gelişmemesi ve revaç bulmaması için bütün sinsi planlarını sahneye sürmüşlerdir.

Hem Diyanet âleminde, hem siyaset âleminde bu sinsi planlar devam etmektedir. Siyaset âleminde Demokratların iktidarına mani olmaya ve onları siyaset sahnesinden silmek için dindarları perde yaparak hareket etmektedir. Diyanet âleminde de Risale-i Nur hareketine mani olmak için yine safdil bazı dindarlar perde yapılmış ve yapılmaktadır.

Bu plana dikkat çeken Üstad Bediüzzaman Hazretleri, bu münafıkane tehlikeyi şöylece haber vermektedir: “Otuz beş senedir ki siyaseti bırakmıştım ve Nurcular'a da 'bırakınız'! diyordum. Sebebi, siyaset ihlâsı kırar. Fakat şimdi hissettim ki, bazı münafıklar dindarları perde yapıp dini siyasete alet, sonra da siyaseti dinsizliğe alet etmeye çalıştıklarından safdil dindarların hatırı için bir iki defa siyasete baktım.” … “Eskide İttihad-ı Muhammedi (asm) şimdi “Nurcular” namını alan ve İttihad-ı İslâm içinde bulunan kardeşlerimiz yanlış bakmamak için bazı şeyleri söylemek isterdim. Fakat Risale-i Nur benim bedelime konuşuyor dedim, yüzümü çevirdim.” 1

Üstad Bediüzzaman Hazretleri, eski Said dediği döneminde, “Ahrarlar”ı yeni Said dediği döneminde de onun devamı olan Demokrat Parti'yi desteklemiş; “Kur’ân ve vatan ve millet hesabına, dindar ve dine hürmetkâr Demokrat Parti'nin iktidarda kalmasını temin etmeleri için ders vermiştir.” 2 Hatta “Demokratlar'ı iktidar yerinde muhafaza etmeye Kur’ân menfaatine kendimizi mecbur biliyoruz. Demokrat Parti'nin lehinde ehl-i dini yardıma dâvet ediyoruz.” 3 diyerek dindarların Demokrat misyon içerisinde kalmasını istemiştir. Sebebi ise, “Terbiye-i İslâmiye zedelenmesiyle ve şimdiki siyasetin cinayetine karşı dini siyasete alet etmeye mecbur olacağından” 4 hem de “Çoğu yalancılık ve bilmeyerek ecnebi parmağına alet olmak ihtimalindendir” 5 “hem umumun mal-ı mukaddesi olan dini, inhisar zihniyetiyle kendi meslektaşlarına daha ziyade has göstermekle, kavi bir ekseriyette, dine aleyhtarlık meyli uyandırmakla nazardan düşürmek” 6 tehlikesidir. Bu yüzden Demokratlığı meslek edinen Demokrat Parti'yi "din, vatan ve millet adına muhafazaya çalışıyorum” “Ehvenü’ş-şer” olarak bakınız. Daha “a’zamü’ş-şer”den kurtulmak için, onlara zararınız dokunmasın, onlara faydanız dokunsun” 7 demiştir.

Üstad Bediüzzaman Hazretleri, derin mahfillerin dindarları perde yapmak oyunlarının devam edeceği mesajını her daim verdiğini görmekteyiz. Bu durum siyaset âleminde olduğu gibi, diyanet âleminde de cereyan etmektedir. Hatta bu gizli komiteler, Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin nüfuzunu kırmak ve hizmetini akamete uğratmak için ona karşı Said Molla isminde bir İngiliz ajanını o dönemde sahneye sürmüşlerdir. Günümüzde de bu oyunlar maalesef devam etmektedir. Demokratlar'ın önüne set konulduğu gibi, Risale-i Nur ve Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin de önüne setler konulmuş ve konulmaktadır. Çünkü “Risale-i Nur, küfr-ü mutlakı kırdığı için, küfr-ü mutlakın altı olan anarşilik ve üstü olan istibdad-ı mutlakı, esasıyla bozar, reddeder. Emniyeti ve asayişi ve hürriyeti ve adaleti temin eder.” 8 Bu sebeple, “Risale-i Nur erkânlarına karşı, benim şahsımın kusuratını, çürüklüğünü gösterip, zahiren dindar ehl-i bid’adan bazı şöhretli zatları gösterip; “Biz de Müslümanız, din yalnız Said’in mesleğine mahsus değil” deyip bize karşı perde altında cephe alan zındıklara ve anarşilik hesabına o safdil ehl-i diyanet ve hocaları alet edip istimal ediyorlar. İnşaallah bunların bu planları da akim kalacak.” 9 diyen Üstad Bediüzzaman Hazretleri, bir başka ifadesinde de, “Fakat cepheyi değiştirip, din perdesi altında bazı safdil hocaları veya bid’a taraftarları veya enaniyetli sofi meşreplileri, bazı kurnazlıklarla Risale-i Nur’a karşı, iki sene evvel İstanbul’da ve Denizli civarında olduğu gibi istimal etmeye münafıklar belki çabalayacaklar. İnşaallah muvaffak olamazlar” 10 demiştir. 

Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin şu müjdesi bizleri rahatlatmakta ve ümitvar etmektedir: “Risale-i Nur öyle bir kökleşmiş ki; inşaallah hiçbir kuvvet Anadolu’nun sinesinden onu çıkaramaz” 11

Dipnotlar: 

1- Beyanat ve Tenvirler 216. 2- age. 222. 3- age. 266. 4-age. 245. 5- age. 161. 6- age. 133. 7- age. 277. 8- Tarihçe-i Hayat 505. 9- age. 505. 10- age. 506. 11- age. 112.

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