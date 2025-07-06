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6 TEMMUZ 2025 PAZAR - YIL: 56

Yandı, bitti, kül oldu

Faruk ÇAKIR
06 Temmuz 2025, Pazar
Ormanlarımız yangınlar sebebiyle tükeniyor. Geçmişe nispetle teknik imkânlar artmasına rağmen yangınların artması ve ormanlarımızın kül olması önlenemiyor.

Tabiî ki orman yangınları sadece ülkemizde yaşanmıyor. Ormanı olan her ülkede yangınlar da yaşanıyor ve büyük kayıplar oluyor. Bununla birlikte her ülkenin kendisine has şartları da vardır. Türkiye orman bakımından çok zengin olmadığı gibi çıkan yangınlarla bu varlığımız her geçen yıl biraz daha azalıyor. 

Yangınların sebepleri ve sonuçları ile ilgili çok şey söylenebilir. Ama esas olan her işte olduğu gibi bu konuda da ehil olanlara ve uzmanlara söz hakkı vermektir. Zaten işler ehil olmayanların elinde olduğu için sıkıntıların ardı arkası kesilmiyor. 

İstanbul Teknik Üniversitesi Afet Yönetim Enstitüsü Müdürü, iklim bilimci Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu konu ile ilgili soruları cevaplandırmış. “Uçaklar mı yetersiz alınan önlemler mi... Neden her yaz aynı manzarayı yaşıyoruz?” sorusunun cevabı özetle şöyle:

“En büyük sıkıntı, hava şartları ormanların yanmasına müsait olduğu zamanlarda, birçok farklı noktada aynı anda yangınların patlaması. Bu noktada helikopter ya da söndürme uçakları ancak bir yere kadar yardımcı olabilir. Çünkü alevler bir kere belli bir büyüklüğe ulaştı mı o noktadan sonra müdahale çok zordur ve söndürmeye de büyük bir katkısı olmaz. (...) Alevler büyüyüp, yayıldıktan sonra istediğin kadar havadan su bırak... Daha yere bile varmadan buhar olur, uçar o su. O noktada istersen Türk Hava Kuvvetlerine ait tüm uçakları seferber et... Anlamı yok! (...) Böyle büyük yangınları söndürmek havadakinin değil yerdeki ekibin; kazma-kürek, işidir. Karşı ateş açarak, alevlerin önünü keserek, ormanda yollar açarak... (...) Asıl önemli olan yangının çıkmamasıdır. Orman yangınların yüzde 95’i insan hatasından kaynaklıdır.

Prof. Dr. Kadıoğlu “Peki ne yapacağız?”ın cevabını da şöyle vermiş: “Ormanlar ve ormana yakın yerlerde yaşayan halkı yoğun şekilde eğitmekle işe başlayacağız. ‘Yangın mevsimi’ gelmeden, Mart-Nisan-Mayıs aylarında seferberlik ilân edip, yoğun eğitime alacaksınız; yangın neden çıkar, nasıl müdahale edilir, öğreteceksiniz. Okullardan tut camilere kadar yayacaksınız eğitimleri. Ben olsam, yarından itibaren hele de hava böyle sıcak ve daha da sıcak olacakken OHAL ilân eder, ormanlara girişi yasaklar, orman-insan etkileşimini en aza indirirdim. Sadece yasak da yetmez denetim de şart.” (hurriyet.com.tr, 4 Temmuz 2025)

Bilmem Türkiye’yi idare edenler uzmanlara kulak verir mi?

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