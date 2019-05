Millî yapay zekâ ne âlemde?

Hemen hemen her gün haberlerde yapay zekânın hayatımızın bir parçasında yer alacağını okuyoruz, duyuyoruz, izliyoruz.

Bu bilgiler bazen merak, bazen tedirginlik, bazen de “vay be adamlar yapıyor” tarzında hayret ifadesi oluşturuyor organik zekâmızda.

Yapay zekâ hukuk sisteminde yer alırsa çok memnun olurum aslında. Düşüncem hayal değil, Estonya’da robot yargıç göreve başlamış bile. Şimdilik küçük ticarî dâvâlardan başlasa bile inşallah kısa zamanda terfi alarak yükselecektir! Gerçi yapay zekâ sürekli öğrenen bir sistem olduğu için ona, rüşvet olmasa da hediye olarak “pahalı donanım parçaları” alacak sanıklara torpil geçer mi, bekleyip göreceğiz! Futboldaki VAR sistemi gibi bazı olayları netleştirme adına güzel bir yardımcı olabilir. En azından yapay zekâ okullarda yıllarca okuyup da bir dilekçe yazamayan vatandaşın derdini dinleyip onun için bir dilekçe tanzim eder. Fakat yapay zekâ, insanların kendi kendine ettiklerinden dolayı ne kadar ceza verir onu kestiremiyorum. Dünya genelinde ölüme en çok sebebiyet veren şeyler; sigara ve obeziteye bağlı sebepler. Bunun farkına varan yapay zekâ yargıçlar, milyonlarca sigara tutkunu ve obez insanı, ölüme sebebiyet vermekten tutuklayabilir. İşte o zaman eyvah!

Yapay zekâ ekonomi konularında da bize yardımcı olabilir. Bizim için, insanların yaptığından çok daha güzel ve gerçek veriler ile power point sunumlar hazırlar. Yetkililerin şimdi yaptığı gibi her ay yerine her hafta hatta her gün ekonomik paket açıklar, ekonomi sunumlarında stand-up yaparak moral düzeltici ve umut verici gösteri düzenleyebilir.

Yapay zekâ ile ilgili yakın gelecekte işimizi, uzak gelecekte ise yönetimi insanların elinden alacağına dair tedirginlikler de yok değil. Zaten işsizlik almış başını gidiyor, yönetim vatandaşın vekilinin elinden çıkıp belli bir kesimin eline geçmiş durumda. Siz yapay zekâdan değil, yine insandan korkun.

Maalesef ülkemiz yapay zekâ modeli geliştirmede henüz çok bir yol kat edemedi. Millî yapay zekâmız -mütevaziliğinden olsa gerek- henüz kendini göstermedi. Sanayi Bakanlığı şimdilik yerli otomobil üzerine yoğunlaşmış durumda. Sayın bakanın belirttiğine göre; iki boyutlu çizim bitmiş, üç boyutlu çizimler hazırlanıyormuş. Üç boyut programları bilgisayarı kastığı için biraz gecikti, ama en kısa zamanda yerli otomobil hazırlanacak, bekleyin.

Yapay zekâ ile ilgili söylenecek o kadar çok şey var ki, ama alanımız kısıtlı olduğundan dolayı sonraki haftalar devam ederiz inşallah.

Haa bu arada, espri zekâ işi derler ya hani. Yapay zekâ çok zeki olacak ise süper espri yapması gerekiyor. Pekiyi yapay zekâ espri üretebilir mi? Bu soru ödev olsun. Araştırıp gelin, haftaya soracağım!