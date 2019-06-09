Nefret diline Urfa acı biberi

Yine bir mübarek Ramazan Bayramını daha geride bıraktık.

Vatandaş olarak bizler “Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir bayram” diledik mesajlarımızda. Elektronik mesajlarımız, sözlü mesajlarımızdan katbekat fazlaydı. Camilerdeki imam efendiler küs olanların barışması için telkinde bulundu. Bu nasihatler vatandaşa etki etse de ülke yöneticilerine, siyasilerine hiç de işe yaramamış gibi duruyor. Seçim üstü olduğu için yoğunlaşan nefret dili Ramazan, Bayram seyran demeden şiddetini arttırarak devam ediyor. Şanlıurfa’daki bütün acı biberleri bunların ağzına sürmek istesek yıllık mahsul yeter mi bilmiyorum.

Devlet kasası fonlarındaki maddî rezervler azalırken hakaret fonu çok zengin maşallah. İktidarı, muhalefetiyle her siyasiye yetecek kadar hakaret malzemesi ve yetkisi bulunuyor. Devlet imkânlarını kullanarak rakibi olduğu siyasinin bütün açıklarını araştırıp ifşa edip, hakaret ediyorlar. Madem içlerinde bu kadar kin ve nefret besleyen siyasimiz var, hepsine Şark Bülbülü filmindeki gibi birer “Mazlûm” kiralasınlar dövüp, hakaret edip rahatlasınlar. Vatandaştan ne istiyorlar? Siyasiler hakaret ve nefret söylemlerini bir hobi ve günlük etkinlik gibi kullanıyor. Bugün hakaret edip, yerden yere vurduğu birisine veya bir görüşe yarın zeytin dalı uzatıp dost görünebiliyor. Siyasiler, özellikle en baştakiler sosyal medyada günlük “durum” bildirseler de onu takip eden tarafları da çevrelerine nasıl davranacaklarını bilseler çok iyi olur. Çünkü medyayı kısa bir süre takip etmeyen vatandaş sokağa çıktığında dost saydığı birileri o an düşman ilan edilmiş olabilir!

Sosyal medyada anonim olarak hakaretler gırla gidiyor. Madem vatandaşı da katıyorlar bu kavgalara, hazır MEB müfredat ve dersleri değiştirirken okullarda hakaret, argo, nefret söylemi dersleri de konsun. Münâzaralarda öğrenciler eğitilip yetiştirilsin. Bu aşağılama dili o kadar normalleşti ki, TV ve internet medyasında en beğenilen tipler genelde kaba, saba, hakaret eden, argo kullanan tipler oluyor. İlk başlarda sadece moralimizi bozan bu tipler bir müddet sonra karakterimizi de bozmaya başlıyor.

Pazarola, insanlar gerçekten sevgi dola …

