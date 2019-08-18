Adamın teki

Yıllar önce güzide mahallemizde bir derneğe üye idim.

Sonrasında bu dernekten ayrılarak üç beş arkadaş ile yeni bir dernek kurduk. Çalıştık, didindik derneğimizi mahallemizde söz sahibi olma seviyesine getirdik. Fakat şimdilerde çeşitli dedikodular duyuyorum; mahallede seçilmiş olan muhtarlık meclisini bile takmıyormuşum ve tek adam olmuşum da falan filan! Kuru iftira bayım.

Hani derneği ve mahalleyi yönetebilecek birisi çıksa da yönetse iyi olurdu, ama yok! Evet, evet koca mahallede benden başka “adam” olacak yok efendim. Sadece ben böyle olduğuna inanmıyorum tabiî ki, yakın akrabalarım ve danışmanlarım da aynı şeyi söylüyorlar. Keşke olsa da liyakat sahibi birisine görevi devredebilsem, ama halkın teveccühü olunca yapacak bir şey olmuyor. Siz böyle bir teveccühü iyi bir şey sanıyorsunuz, ama yanılıyorsunuz. Siz zirvedeki yalnızlığı bilir misiniz bayım? Zirvede tek ve yalnızım. Bu manada tek adam diyorsanız kabulümdür…

Benim tek adam olma gibi bir gayretim yok. Hem niye olsun ki zaten tek adamım. Böyle bir gayret içerisine niçin gireyim?

Bizim derneği birlikte kurduğumuz bazı kurucu arkadaşlara görev vermediğimiz için onlar da aynı mahallede başka dernek açmak istiyorlarmış. Bu davranış mahallemize çok açık bir ihanet girişimidir! Sakın ha siz onlara kanıp da benim derneği terk etmeyin. Söz hepinizi danışman yapıp maaşa bağlayacağım.

Derneğimizin bana tahsis ettiği çalışma yeri çok dar olduğu için kendime çok büyük bir saray yaptırdım. Hem de bin yüz elli odalı. Hepsinde bir sürü insan çalışıyor ve ikamet ediyorlar. Bu da tek adam olmadığımın delilidir aslında. Muhasebeci olarak bizim damadı görevlendirdiğim için de çok söylenen var, ama kusura bakmayın kasa ve masa akraba harici kimseye emanet edilmez. Zaten arkadaşlara da söyledim akrabalarınızı toplayın, topunuz gelin diye.

Tek adam olsam yalnız binerim makam aracıma.

Ama görüyorsunuz ki onlarca araçla ve korumalarla beraber yol alıyorum. Kim demiş tek adamım diye? Aslında ben kalabalık adamım. Tek adam değilim, aksine adamın tekiyim.

