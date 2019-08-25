Yerinde say!

Bunların yaptığı evlerde de kullanılabilen koşu bandında koşmak gibi onca hareket edip koşturuyor, ama maalesef yerinde sayıyorlar.

Sadece kendisine faydası var galiba. Kendi sağlığını ve vücudunu geliştiriyor, ama netice itibariyle vatandaşa, vatana bir faydasını görmüş değiliz. Bazı hizmet ve faaliyetleri yapıyorlar, ama sonra nasıl beceriyorlarsa sonunda fayda denebilecek bir şey kalmıyor gibi? Boşa kürek çekiyoruz bayım, boşa. Örnek vermek gerekirse (kimse sormadı ama gazete okurken çayını yudumlayan şu kardeşin sanki “Hani ispatlayacak örnek nerede?” bakışlarını taşıdığını hissediyorum);

Milletin bahçesini yapıp seçimlerde bir bir çevre reklâmı yapıyorlar. Gören de çevreci sanacak, ama farklı yerlerde binlerce ağaç kesiliyor. Karadeniz bölgesindeki Uzungöl, Ayder Yaylası verilen imarlarla betonlaşmaktan tabiîliğini kaybetti. Kaz Dağları’ndaki malûm gündem sıcaklığını koruyor. Gün geçmiyor ki otel için ağaç kesildiği haberleri duyulmasın. Ormanlardaki yangınlara müdahale edecek uçak bulamıyorlar, ama iki gün sonra birisi çıkıp uçak fabrikasından bahsediyor.

Vergi kullanmadan özel şirkete yol, köprü yaptırılıyor. Sonrasında şirketlere verilen geçiş sözlerinin farkı vergiden ödeniyor.

Adalet tahsis edildi deniyordu, yılların getirdiği uygulamalarla şimdi resmî rakamlara göre halkın adalete güveni % 38. Dün kendileri hakkında dâvâ açıp görevden edenleri şikâyet edip dururlardı. Şimdi halkın seçtikleri için kendileri dâvâ açıp görevden alıyor.

Tarım ve hayvancılığa teşvik veriliyor. Vatandaş üretip kazanacağını düşünüyor. Sonra bir bakıyorsun tarım ürünleri ve et yurtdışından ithal ediliyor. Bu fiyatlarla baş edemeyen vatandaş üretimi bırakıyor, teşvik boşa gidiyor.

Dış politikada komşularla sıfır sorun dendi, şimdilerde neredeyse sıfırın soluna sayı eklediler.

Bu kadar örnek yeter sanırım. Hepsini alt alta toplarsak fayda sonucu neredeyse sıfır çıkıyor. Lisede fizik dersinde öğretmenim beni kaldırıp bütün sınıfı dolaştırıp yerime oturtmuştu. Sonrasında sordu; “Ne kadar iş yaptın”. “Çok iş yaptım hocam, onca yol yürüdüm, sınıfı turladım”. “Hayır, o kadar dolaştın, ama yine aynı yere geldiğin için yer değiştirmen sıfır ve dolayısıyla fizikî olarak yaptığın için kocaman bir sıfır!”

Sanırım saygıdeğer büyüklerimiz bu gidişle fizik dersinden sınıfta kalacaklar. Yerinde saydıkları için yaptıkları iş sıfır...