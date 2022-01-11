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12 OCAK 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 52

2021’de en az 2 bin işçi iş kazalarında öldü

11 Ocak 2022, Salı 17:00
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, yüzde 65’ini ulusal basından; yüzde 35’ini ise işçilerin mesai arkadaşları, aileleri, iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri, sendikalar ve yerel basından edindiği bilgilerle hazırladığı 2021 yılı İş Cinayeti Raporu’nu açıkladı.

Rapora göre 2021 yılında en az 2 bin 170 işçi, iş cinayetlerinde öldü. Artıgerçek’deki habere göre İş cinayetlerinde Covid-19 başı çekti. İş cinayetlerinin aylara göre dağılımı şöyle: Ocak: En az 205 işçi Şubat: En az 142 işçi Mart: En az 144 işçi Nisan: En az 258 işçi Mayıs: En az 240 işçi Haziran: En az 180 işçi Temmuz: En az 155 işçi Ağustos: En az 178 işçi Eylül: En az 189 işçi Ekim: En az 167 işçi Kasım: En az 177 işçi Aralık: En az 135 işçi 2021 yılında iş cinayetlerinin sebeplerine göre dağılımı ise şöyle: Kovid-19: 625 işçi. Trafik, servis kazası: 342 işçi. Ezilme, göçük: 296 işçi. Yüksekten düşme: 254 işçi. Kalp krizi, beyin kanaması: 156 işçi. İntihar: 98 işçi. Zehirlenme, boğulma: 77 işçi;. Elektrik çarpması: 74 işçi. Şiddet: 72 işçi. Patlama, yanma: 56 işçi. Nesne çarpması, düşmesi: 23 işçi Kesilme, kopma: 22 işçi. Diğer sebepler: 75 işçi.

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