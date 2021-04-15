"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 NİSAN 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

'65 yaş üstündekilerin dörtte birinin aşı olmaması risk'

15 Nisan 2021, Perşembe 13:00
Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, haziran sonunda 40 yaş üstü, yaz sonunda da 20 yaş üstü tüm vatandaşların Kovid-19 aşılarının bitirilmesinin hedeflendiğini bildirdi.

İlhan, yaptığı açıklamada, Kovid-19'la mücadele kapsamında, ülke genelinde şu ana kadar yaklaşık 20 milyon doz aşı yapıldığını belirtti.

Aşı yapılan yaklaşık 12 milyon kişiden 8 milyonunun ikinci doz aşısının tamamlandığını kaydeden İlhan, aşılamanın başlanmasının üzerinden geçen 3 aylık sürede iyi bir noktaya gelindiğine işaret etti.

İlhan, gelecek aylarda aşılananların sayısının artmasıyla Kovid-19'a karşı daha avantajlı duruma gelineceğini ifade ederek, "Aşı tedarikinin devamıyla birlikte bu rakamların haziran sonunda tüm 40 yaş üstünü, yaz sonunda da 20 yaş üstü tüm vatandaşlarımızı kapsayacak şekilde gitmesini bekliyoruz." dedi.

65 yaş üstündekilerin dörtte birinin aşı olmaması risk

Sırası gelenlerin bir kısmının aşısını yaptırmamasının Kovid-19 salgınıyla mücadeleyi zorlaştırdığını dile getiren İlhan, "65 yaş üstü vatandaşlarımız, aşı zamanı geçmesine rağmen hemen başvurarak aşılarını olabiliyorlar. Fakat 65 yaş üstü vatandaşlarımızın halihazırda yaklaşık dörtte birinin aşı olmadığını gözlemliyoruz. Bu, risk oluşturuyor. Zira halen hastanede yatan, ağır hasta olan, vefat eden kişilere baktığımızda maalesef 65 yaş üstü büyüklerimiz ağırlıktalar. Bu da aşılarını olmadıkları için." diye konuştu.

Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, aşının, Kovid-19 kaynaklı ağır hastalık ve vefattan koruyuculuğunun öneminin altını çizerek, "1 Ocak itibarıyla tüm vakalar içinde 65 yaş üstü vatandaşlarımız yüzde 17,7'lik bir paya sahipken, bu hafta başı itibarıyla geldiğimiz noktada yüzde 8,2'lik paya sahip. Yani yarıdan fazla miktarda 65 yaş üstü vatandaşlarımızın hastalığa yakalanmasında düşme söz konusu." bilgisini paylaştı.

Aşı yaptırmayan dörtte birlik kısmın da aşılanmasıyla 65 yaş üstündekilerin hastalanmasının daha da azalacağını vurgulayan İlhan, "Bugünden tezi yok 65 yaş üstü vatandaşlarımızın, aile hekimlerine başvurarak ya da devlet, üniversite, özel hastanelerden randevu alarak bir an önce aşılarını yaptırmaları salgınla mücadeleyi kolaylaştıracaktır." dedi.

Sağlık çalışanlarının tüm vakalar içindeki oranı 4 kat azaldı

İlhan, aşılanmalarının ardından sağlık çalışanlarının da tüm Kovid-19 vakaları içinde oranının düştüğüne dikkati çekerek, "1 Ocak'ta tüm vakalar içinde sağlık çalışanlarının payı yüzde 5,3 iken, geldiğimiz aşamada bu rakamın yüzde 1,3 olduğunu görüyoruz. Yani tüm vakalar içindeki sağlık çalışanlarının oranında 4 kattan fazla düşme var." tespitini paylaştı.

Tüm vakalar içindeki sağlık çalışanlarının payının 4 kat azalmasının aşının etkinliğini gösterdiğine vurgu yapan İlhan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sağlık çalışanları içinde 20 yaşındaki genç teknisyen, hemşire arkadaşlarımız da var, 80 yaşındaki kıdemli hocalarımız da var. Yani çok geniş bir kitleden bahsediyoruz. 1 milyondan fazla sağlık çalışanının aşı olduğunu düşündüğümüzde, bu grubun geniş perspektifte Türkiye'yi temsil ettiğini düşünüyoruz. Bu kapsamda aşılamayla beraber 4 kat azalma olması açıkçası çok umut verici gelişme. Sağlık çalışanlarının yaş aralığını düşündüğümüzde, aşı demek ki 20 yaşında da 40 yaşında da 60 yaşında da 80 yaşında da etkili oluyor ve insanları ağır hastalık geçirmekten koruyor."

Vatandaşların, aşı randevusu alırken Sinovac veya Biontech aşılarından istediğini seçebildiğini hatırlatan İlhan, sırası gelenlere vakit kaybetmeden aşı yaptırmaları çağrısında bulundu.

Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, aşı yaptıranların da yaptırmayanların da maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymasının, virüsün yayılımını önlemek için en doğru yaklaşım olduğunu sözlerine ekledi.

AA

Okunma Sayısı: 268
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Fransa’dan Pakistan’daki vatandaşlarına çağrı

    DSÖ Avrupa Direktörü: Bölgemizde durum ciddi

    Bağdat'ta patlama

    Fransa'da 'ayrılıkçı' yasanın kapsamı genişliyor: 'Bu ülkede bunu yaşayabileceğimi inanmazdım"

    Afganistan'da Taliban'dan askeri üsse saldırı: 10 güvenlik görevlisi öldü

    İstanbul'daki hava kirliliği azaldı

    Ölümle tehdit edilen Gazeteci Lazzouni, Fransa'daki gelişmeleri değerlendirdi?

    '65 yaş üstündekilerin dörtte birinin aşı olmaması risk'

    'Mısır Türkiye'den bir heyeti davet etti'

    Türkiye genelinde 'yoğunlaştırılmış dinamik denetim' uygulanacak

    Rusya: Ateş olmayan yerden duman çıkmaz

    Yeni Asya'ya 440 gündür ilan verilmiyor

    İsrail’in ezan hazımsızlığına tepki

    İhaleler AKP’li şirketlere

    Aşı reddi değil, aşı tereddüdü var

    Başika üs bölgesine düzenlenen saldırıda Uzman Çavuş Kızılay Şehit oldu

    Ghebreyesus: Salgında hastanede yatan ağır hastaların büyük kısmında diyabet var

    'En az bir füze Erbil Uluslararası Havalimanını hedef aldı'

    "Bugün Afganistan'daki varlığımızın geleceği hakkında karar verdik"

    ABD'nin Afganistan'dan 'tamamen geri çekilme' takvimi belli oldu

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Yeni Asya'ya 440 gündür ilan verilmiyor
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İstihbarat vesayeti demokrasiyle kırılır
    Ahmet BATTAL

    Tuzağı kuran kim?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mikail YAPRAK

    “Meğer biz dâvayı değil, kendimizi zirveye çıkartmışız”
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    İhaleler AKP’li şirketlere
    Faruk ÇAKIR

    BM’den güzel teklif
    Süleyman KÖSMENE

    Mehmet Kutlular’ın aziz hatırasına - 2

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.