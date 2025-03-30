"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 MART 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

AB gıda güvenliği kampanyasına Türkiye de katıldı

30 Mart 2025, Pazar 18:48
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Avrupa Birliği (AB) kurumu olan Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) tarafından gıda güvenliği konusunda farkındalığı artırmak amacıyla uygulanan "Safe2Eat" kampanyasına bu yıl Türkiye'nin de katıldığını belirterek, "Kampanya kapsamında gıda güvenliği konusunda vatandaşlarımızın farkındalığını artırmak amacıyla belirli temalara odaklanarak tüketicilere yönelik bilgilendirme çalışmaları yürüteceğiz." dedi.

Yumaklı, "Safe2Eat" kampanyasının gıda güvenliği konusunda farkındalığı artırmak amacıyla EFSA tarafından 2020'den bu yana devam ettiğini söyledi.

Aday ülkelere açılan kampanyaya bu yıl Türkiye'nin de katıldığı bilgisini veren Yumaklı, toplam 23 ülkede yürütülecek iletişim kampanyasının, Avrupa genelindeki tüketicilerin güvenilir gıda tercihleri yapmasını teşvik etmeyi, bilimsel bilgilere dayalı doğru uygulamaları yaygınlaştırmayı ve gıda güvenliği konularında kamuoyunu bilinçlendirmeyi amaçladığını bildirdi.

Yumaklı, kampanyaya dahil olan ülkelerin gıda güvenliğiyle ilgili bilimsel verileri AB vatandaşlarıyla paylaşarak tüketicilerin gıda seçiminde bilinçli kararlar almalarına yardımcı olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Biz de Türkiye olarak kampanya kapsamında gıda güvenliği konusunda vatandaşlarımızın farkındalığını artırmak amacıyla belirli temalara odaklanarak, tüketicilere yönelik bilgilendirme çalışmaları yürüteceğiz. Ülke olarak 6 ana tema belirlemiş durumdayız. Kampanya süresince işleyeceğimiz bu ana konular arasında gıda kaynaklı hastalıklar, gıdaların güvenilir yöntemlerle hazırlanması, katkı maddeleri, etiket okuma alışkanlıkları, gıda alerjenleri ve israfı önleme yer alıyor."

Gıda etiketi okuma alışkanlığı teşvik edilecek

Seçilen ana temalar doğrultusunda, tüketicilere gıdalarda kullanılan katkı maddeleri hakkında doğru bilgiler sağlanarak, bilinç oluşturulacağını vurgulayan Yumaklı, vatandaşların doğru gıda seçimleri yapabilmesi için gıda etiketlerini okuma alışkanlığının teşvik edileceğini anlattı.

Yumaklı, alerjik reaksiyon riskleri ve gıdalardaki alerjen içeriklere ilişkin farkındalığın artırılacağını, yumurta, tavuk ve diğer yaygın gıda kaynaklı hastalık etkenlerine karşı bilinçlendirme çalışmaları yürütüleceğini dile getirdi.

Gıdaların güvenli saklanması, hazırlanması ve pişirilmesi konusunda doğru uygulamaların yaygınlaştırılacağını belirten Yumaklı, bu faaliyetlerin yerine getirilebilmesi için de etkin bir iletişim kampanyası yürütüleceğini kaydetti.

Yumaklı, bu kapsamda Bakanlık bünyesindeki Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne ait sosyal medya hesapları ile "https://guvenilirgida.tarimorman.gov.tr/" internet sitesinde kampanyaya ilişkin görsel ve içeriklerin düzenli olarak paylaşılacağını, marketler, restoranlar ve gıda sektörü paydaşlarıyla işbirlikleri de geliştirilerek kampanyanın daha geniş bir kitleye ulaşmasının sağlanacağını sözlerine ekledi.

AA

Okunma Sayısı: 337
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    📷

    Dünyada Ramazan Bayramı...

    120 bin Müslüman Bayram namazı için Mescid-i Aksa'daydı

    Ramazan Bayramınızı kutlarız

    İslam'ın Almanya'ya ne denli yerleştiğinin küçük bir işareti

    Meksika'da okullarda abur cubur satışı yasaklandı

    Tonga açıklarında 7,1 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı

    Trump, Rusya ve İran'ı tehdit etti

    Zelenskiy'den 3 dilde Ramazan Bayramı mesajı

    İtalya Cumhurbaşkanı: Müslüman vatandaşlarımıza en iyi dileklerimi iletmekten memnuniyet duyuyorum

    Myanmar'da ölü sayısı artmaya devam ediyor

    AB gıda güvenliği kampanyasına Türkiye de katıldı

    766 trafik kazasında 5 kişi öldü, 1219 kişi yaralandı

    İsrail, Ramazan Bayramı'nda da çocukları katletti - Öldürülen çocukların üzerinde bayramlıkları vardı!

    Myanmar'daki büyük depremlerde ölü sayısı 1644'e, yaralı sayısı 3408'e yükseldi

    Ramazan Bayramının rahmet tecellileri Türkiye'nin her yerinde

    Bayram sevincine hasret kaldık

    Beşiktaş kritik derbide Galatasaray'ı 2-1 yendi - Solskjaer, Türkçe "Bayramınız kutlu olsun" dedi

    Gazze'de her şeye rağmen Bayram sevinci... "Çocuklar bayramlık istiyor biz ise onları kurabiyelerle avutuyoruz"

    ABD'de federal yargıç, Trump yönetiminin keyfi Rümeysa Öztürk kararına dur dedi

    En Çok Okunanlar

    Ali FERŞADOĞLU

    Yaşama biçimiyle anlatmak sözden daha etkilidir
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Daima nura, ihlâsa, imana kuvvet vermek
    M. Said ZEKİ

    “Toparlanın, yeniden başlıyoruz!”
    Süleyman KÖSMENE

    Bu nasıl bir feragattir?
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Alem-i İslam'ın hali
    Faruk ÇAKIR

    Dünyanın bayramı...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.