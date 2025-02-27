Aile tehdit altında

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, ailenin toplumun temel taşı olduğunu, son yıllarda aile kurumunun çeşitli tehdit ve risklerle karşı karşıya kaldığını söyledi.

TÜİK’in “Evlenme ve Boşanma İstatistikleri”ne değinen Kılıç, “Bu veriler, evlilik kurumunun güçlendirilmesi ve boşanmaların sebeplerinin üzerinde ciddiyetle durup azaltılması hususunda acilen çalışmalar yapılması gerektiğini göstermektedir” dedi. Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise, 2025 yılının iktidar tarafından “Aile Yılı” ilan edildiğini hatırlatarak “Verilere bakıldığında, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin 22 yıllık iktidar döneminde aile yapısının ciddi şekilde zarar gördüğü ortaya çıkıyor. Şu anda ülkede 22.560.000 icra dosyası bulunuyor; bu da ailelerin mutlu olduğunu göstermez, aksine ciddi sorunların varlığını işaret eder. Ekonomi bozuldukça aile yapısındaki sorunlar daha da derinleşiyor” ifadelerini kullandı. Ankara -Aanka

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