Aileyi korumalıyız

TİHEK tarafından düzenlenen “İnsan Hakları Bağlamında Ailenin Korunması Hakkı Sempozyumu”nun sonuç bildirisinde aile kurumunun korunmasının temel bir insan hakları meselesi olduğu vurgulandı.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunca (TİHEK) 15 Mayıs Uluslararası Aile Günü faaliyetleri kapsamında 29-30 Nisan tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen, “İnsan Hakları Bağlamında Ailenin Korunması Hakkı Sempozyumu”nun sonuç bildirisi yayımlandı. Sempozyumun sonuç bildirisi 15 başlık altında incelendi. “Sağlıklı toplumların en temel ve vazgeçilemez birimi ailedir” konu başlığındaki sonuç bildirgesine göre, sağlıklı toplumların en temel ve vazgeçilemez biriminin aile olduğu, ailenin korunmasının ve mutluluğun sağlanmasının kadın ve erkeklerin, çocukların, yaşlıların ve engellilerin haklarına olumlu katkıları olduğu belirtildi.

Kanundaki eksiklikler giderilmeli

Aile kurumunun güçlenmesi konusunda medyadan akademiye, polisten hâkime, öğretmene kadar herkese çok önemli sorumluluklar düştüğü, bu sebeple, bu aktörlerin görev ve sorumluluk alanları kapsamında eğitilmesi gerektiği ve bu kapsamda medya otokontrol mekanizmaları geliştirilerek, ailelerin bilinçlendirilmesi gerektiği aktarıldı. Aile kurumunun korunmasına ilişkin, aile kurumunun korunmasının temel bir insan hakları meselesi olduğu vurgulanarak, “Devlet, aileyi koruma sorumluluğunu bir insan hakları yükümlülüğü olarak yerine getirmeli, sivil toplum da ailenin korunması hakkına insan hakları savunuculuğu kapsamında sahip çıkmalıdır” ifadelerine yer verildi. Kanunun, eksik, kötü düzenlemeler ve uygulamalar ihtiva etmesinden dolayı beklenenin aksine kadın cinayetlerini arttırdığı belirtilerek, “6284 sayılı Kanun’a, ailenin mutluluğunu sağlamaya elverişli yeni maddeler eklenerek ve düzeltmeler yapılarak, bu eksiklik giderilmelidir” tavsiyesinde bulunuldu.