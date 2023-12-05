"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 ARALIK 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Akran zorbalığının sonuçları travmatik olur

05 Aralık 2023, Salı 23:41
Okullarda sıklıkla karşılaşılan akran zorbalığı, sosyal medyada geçtiğimiz hafta Kocaeli’de dokuzuncu sınıf bir lise öğrencisinin sınıf arkadaşına uyguladığı şiddet görüntülerinin paylaşılmasıyla tekrar gündeme geldi.

Psikolojik Danışman Zeynep Akılotu akran zorbalığı yaşının anasınıflarına kadar düştüğünü belirterek, travmatik sonuçlarının olabileceğine dikkat çekti:

“Yaşıt tarafından sürekli olarak zorbalığa maruz bırakılmaktan söz ediyoruz. Burada bu eylemde süreklilik önemlidir. Bu doğrultuda akran zorbalığı bizi travma tanımına götürüyor. Travmada kişiyi en çok zorlayan şey onun sürekliliğidir. Fiziksel, sosyal ve akademik olarak zarar vericidir”

Psikolojik Danışman Zeynep Akılotu uyarıda bulundu: “Bizler hep eğer evde hiç duygu konuşulmamışsa çocuk ‘acaba bir sorun mu var?’ sorusunu sorar dolayısıyla çocukta kaygı uyandırmadan takip sağlanmalıdır. Çünkü çocuğun yaptığı hatayı da uğradığı haksızlığı da ailesine anlatabilmesi lazım. Burada çok kritik bir 24 saat vardır genelikle ilk 24 saatte anlatılmazsa daha sonra anlatılmaz”

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 229
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İcra dosyaları krizin göstergesi

    Maaş zamları memnun etmeli

    Dolardaki artış ihracatı arttırmıyor

    Hukuki güven olmadan ekonomi düzelmez

    Marmara depremine çevre iller de hazırlanmalı

    Akran zorbalığının sonuçları travmatik olur

    Gazze’nin yüzde 80’inden fazlası yerinden oldu

    Nazlı Ilıcak yine cezaevine girdi

    Zulmü kanıksamak, zulme ortak olmaktır

    Netanyahu görevi bıraksın

    AB: İsrail Gazze’de katliam yapıyor

    Doğu Kudüs'te yeni yasa dışı yerleşim planlıyor

    Ogün Samast yeniden hâkim karşısına çıkacak

    Beyaz Saray'ın Gazze'deki katliam karşısındaki sessizliği devam ediyor

    DSÖ'den İsrail'e bir çağrı daha: Bu karardan geri dön

    Netanyahu derhal görevini bırakıp evine dönmeli

    İran, ''hava kirliliği'' sebebiyle yüz yüze eğitime başlayamıyor

    Avrupa Birliği: Gazze'de "katliam" yaşanıyor

    Yüzlerce Filistinli, Mısır sınırı yakınlarında

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Hukuki güven olmadan ekonomi düzelmez
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Gri pasaport davamızda bir yıl daha geçti
    Ali FERŞADOĞLU

    Eski malumatlarını hizmete karıştıranlara ne demeli?
    Genel

    Maaş zamları memnun etmeli
    M. Latif SALİHOĞLU

    El-Aziz’den El-Cezire’ye (2)
    Cevher İLHAN

    Ekonomide tsunami öncesi…
    Faruk ÇAKIR

    İsraf bitmeden enflasyon düşer mi?
    Süleyman KÖSMENE

    Ölgün sessizlik veya görmezden gelmek
    Genel

    İcra dosyaları krizin göstergesi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.