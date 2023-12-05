Akran zorbalığının sonuçları travmatik olur

Okullarda sıklıkla karşılaşılan akran zorbalığı, sosyal medyada geçtiğimiz hafta Kocaeli’de dokuzuncu sınıf bir lise öğrencisinin sınıf arkadaşına uyguladığı şiddet görüntülerinin paylaşılmasıyla tekrar gündeme geldi.

Psikolojik Danışman Zeynep Akılotu akran zorbalığı yaşının anasınıflarına kadar düştüğünü belirterek, travmatik sonuçlarının olabileceğine dikkat çekti:

“Yaşıt tarafından sürekli olarak zorbalığa maruz bırakılmaktan söz ediyoruz. Burada bu eylemde süreklilik önemlidir. Bu doğrultuda akran zorbalığı bizi travma tanımına götürüyor. Travmada kişiyi en çok zorlayan şey onun sürekliliğidir. Fiziksel, sosyal ve akademik olarak zarar vericidir”

Psikolojik Danışman Zeynep Akılotu uyarıda bulundu: “Bizler hep eğer evde hiç duygu konuşulmamışsa çocuk ‘acaba bir sorun mu var?’ sorusunu sorar dolayısıyla çocukta kaygı uyandırmadan takip sağlanmalıdır. Çünkü çocuğun yaptığı hatayı da uğradığı haksızlığı da ailesine anlatabilmesi lazım. Burada çok kritik bir 24 saat vardır genelikle ilk 24 saatte anlatılmazsa daha sonra anlatılmaz”

Haber Merkezi