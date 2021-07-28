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28 TEMMUZ 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

'Aktif vakalarımızın yaklaşık yüzde 87’si aşısı tamamlanmamış kişiler'

28 Temmuz 2021, Çarşamba 21:26
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 vakalarına ilişkin, "Şu an aktif vakalarımızın yaklaşık %87’si aşısı tamamlanmamış kişiler." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, toplantıda salgının ilerleyişi, artan vaka sayıları ve aşı programının ele alındığını belirtti.

Son iki haftada Kovid-19 vaka sayılarında çok hızlı yükseliş yaşandığına dikkati çeken Koca, "Bayram günlerinde hastalık yok olmadı ama üzülerek izledik ki hastalık yokmuş, hiç olmamış gibi bir tavırla bayramı karşıladık. Tedbirlere dikkatin çok azaldığını üzülerek gördük. Bugünlerde bunun ektisini yaşadığımız bir gerçek." değerlendirmesinde bulundu.

Koca, vaka sayılarının artış hızının yükselme eğiliminde olmasının birçok açıdan sorun oluşturduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bunların ilki, aşı programımız toplum bağışıklığı hedefine ulaşamadan yeni bir varyantın baskın hale gelmesi ve aşı ile bağışıklık programımızı sekteye uğratma riski. Unutmayalım ki en az iki doz aşı olmadan ve üzerinden belirli bir süre geçmeden bağışıklık elde edilmiyor. Birinci doz aşısını olmuş vatandaşlarımız henüz bağışıklık kazanmadan virüsle karşılaştıklarında hastalığa yakalanabiliyorlar. Benzer şekilde iki doz aşı olmuş kişiler için de üzerinden belirli bir süre geçtikten sonra aşıların etkinliği azalıyor ve bu durumda hastalığa yakalanma riski ortaya çıkıyor. Bunlar, aşı programının başarıya ulaşmasının önündeki en önemli risk faktörleridir. İkincisi ise salgını aşıyla durdurmaya çalışırken artan vaka sayılarının unutmak istediğimiz, bir daha dönmek istemediğimiz yakın geçmişteki kısıtlamalarla dolu hayatımıza dönmek."

"Aktif vakalarımızın yaklaşık yüzde 87'si aşısı tamamlanmamış kişiler"

Salgın yönetimi açısından aşıların etki süresi ve etkinliğinin son derece önemli olduğunu kaydeden Koca, şöyle devam etti:

"Tüm sağlık altyapısını dijital olarak yönetebilen bir ülkeyiz. Elimizde tüm tedavi ve tedbirleri yönetebilecek dijital bir altyapı var. Kontrolü elde tutabilmek için tüm verileri anlık olarak tuttuğumuz karar destek sistemlerimiz var. Buradan yaptığımız ön incelemeler bazı sonuçlara işaret ediyor. Örneğin, şu an aktif vakalarımızın yaklaşık yüzde 87'si aşısı tamamlanmamış kişiler. Mevcut aktif vakalar içinde tam aşılı olup hastalığa yakalananların oranı yüzde 5'ten az. Hastanede yatan hastalarımızın yüzde 95'i de aşısı tamamlanmamış kişiler."

Koca, bir başka önemli ön değerlendirmenin aşıların etki süresiyle ilgili olduğunu belirterek, "Aşı programımızla birlikte aktif vakalar içinde 60 yaş üzeri vatandaşlarımızın oranı dramatik şekilde azalmıştı. Ancak aşılamanın üzerinden 4-5 ay geçtikten sonra bu yaş grubunun aktif vakalar içindeki oranı artmaya başladı." dedi.

Bu durumu görmelerinin ardından 50 yaş üzerindekilerin üçüncü doz aşılarını olmalarını sağlayan programı başlattıklarını anımsatan Koca, bunu kendilerinden daha erken fark eden ve uygulayanın olmadığını belirtti.

Bakan Koca, bu kapsamda halihazırda aşı olması gereken 9 milyona yakın vatandaşı, bir an evvel üçüncü dozlarını yaptırmaya davet etti.

AA

Etiketler: aktif vaka, aşı
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