Aşılar ne kadar koruyacak?

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, “Geçen haftanın en dikkat çekici gelişmesi, daha önce Covid-19 geçirip, iyileşmiş olan kişilerin tekrar Covid-19’a yakalanmalarıydı. Hastalığa tekrar tekrar yakalanmak söz konusu ise kitle bağışıklığı nasıl oluşacak? Hastalığı geçirmiş olmak bile koruma sağlamazken büyük umutlar bağlanan aşılar nasıl, ne kadar koruyacak?” düşüncesini dile getirdi.

HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya’ya konuşan Prof. Dr. Azap, bu durumun mikrobiyoloji ve klinik enfeksiyon uzmanları olarak kendileri için şaşırtıcı olmadığını da belirtti; o da girip virüsünü örnek gösterdi. Benzer şekilde dönemsel aşılarla sürecin aşılacağını bildirdi. Azap, “Büyük endişeye de gerek yok. Solunum virüslerinin he- men hepsinde tekrarlayan enfeksiyon, birinciden genellikle daha hafif seyreder. Bu genel kural aşılananlar için de geçerlidir; hastalığa yakalanılsa bile daha hafif seyirli olması beklenir.” değerlendirmesinde bulundu.

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