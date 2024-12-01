Astıma karşı 50 yıl sonra yeni tedavi

Araştırmacılar 50 yılın ardından ilk kez astım ataklarına karşı yeni bir tedavi yöntemi bulduklarını duyurdu.

BBC Türkçe‘nin haberine göre son araştırma şiddetli vakalarda kullanılan Benralizumab adlı enjeksiyonun astım ataklarında rutin olarak kullanılabileceğini ortaya koydu. Tedavide kullanılan Benralizumab, astım atağı sırasında ve KOAH olarak bilinen kronik obstrüktif akciğer hastalığında devreye giren bağışıklık sisteminin bir kısmını baskıladı. Solunum sorunu, göğüste hırlama, öksürük ve nefes darlığına yol açan bu ataklar düzenli inhaler (astıma karşı kullanılan tıbbi cihaz) kullanımıyla kontrol altına alınamazsa doktorlar steroide başvuruyor. Buna göre steroid kullanımında yüzde 74 olan tedavi başarısızlığı oranı yeni tedavi yönteminde yüzde 45’e düşüyor. Haber Merkezi

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