Bakliyat, geleceğin gıdası

10 Şubat Dünya Bakliyat Günü kutlanıyor. Bakliyat ürünleri, dünya genelinde giderek artan bir öneme sahip olup, sürdürülebilir tarım ve beslenme açısından “Geleceğin Gıdası” olarak tanımlanmakta.

SEYHAN ŞENTÜRK - İSTANBUL Bakliyat ürünleri daha az suya ve gübreye ihtiyaç duymakta. Bu özellikleri, özellikle dünya genelinde su kaynaklarının azaldığı ve ekolojik dengenin korunmasının hayati önem kazandığı bir dönemde oldukça değerli. Toprağı koruyarak verimliliğini artıran bakliyat, sürdürülebilir tarım uygulamaları için ideal bir seçenek. Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis, “İklim değişikliğinin etkilerini her geçen gün daha fazla hissettiğimiz bu zamanlarda tarım artık eskisi gibi yapılamamakta mutlaka günümüz şartlarına uyumlu değişim ve önlemlerin alınması gerekmektedir. Ülkemiz atalık tohumları ve geçmişten gelen kültürü ile bakliyat üretimi için ideal bir ortama sahiptir. Anadolu topraklarının bereketini gelecek nesillere taşımaktan hepimiz sorumluyuz. Ayrıca üretimin artırılmasının yanında tarladan çatala kadar uzanan süreçte gıda kaybı ve israfını en aza indirerek gıda güvenliğini sağlayabilir ve sürdürülebilir bir tarım ekosistemine katkıda bulunabiliriz” dedi.

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