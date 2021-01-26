Bebek pudralarında kanser tehlikesi

Her dört bebek pudrasından biri, kanser yapıcı özelliği olan asbest ihtiva ediyor.

Piyasada satılan talk pudralarından 21 numune toplandı. Analizler sonucu 5 numunede kanser yapıcı asbest görüldü. Asbest Söküm Uzmanları Derneği (ASUD) Başkanı Mehmet Şeyhmus Ensari, yaptığı yazılı açıklamada, beyaz toprak olarak da bilinen asbestin, ısıya, aşınmaya ve kimyasal maddelere oldukça dayanıklı, yapısal özellikleri açısından esnek, lifsi bir mineral olduğunu belirtti. Ensari, günümüzde asbestin bütün formlarının, Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı, Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından “kesin kanserojen” olarak tanımlandığına işaret etti. T24’deki habere göre Mehmet Şeyhmus Ensari, talk pudrada asbest araştırmasını iki yıl önce ASUD ve Asbest ve Tehlikeli Atıklar Derneği olarak yapıp, kamuoyuyla paylaştıklarını ancak bu konuda halen yetkili organlarca bir denetim yapılmadığını belirtti.

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