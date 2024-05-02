Filistin’in Anneleri - Bizim Aile Dergisi, Mayıs 2024 sayısında “Filistin’in anneleri”ni konuşuyor

Hamile kadınlar, bebeklerini kucağına alamadan katlediliyor. Anneler, çocuklarına ekmek, su bulamıyor. Bu durum karşısında Dünya sessiz kalıyor.

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Kübra Örnek Korkmaz - İstanbul

Filistin’de soykırım aylardır devam ediyor. Hamile kadınlar, bebeklerini kucağına alamadan katlediliyor. Anneler, çocuklarına ekmek, su bulamıyor. Bu durum karşısında Dünya sessiz kalıyor. Bu ay dergimizde, Filistinli annelerin sesi olacağız. İstifadeli okumalar. Yönetmen Tülay Gökçimen, Röportaj sayfamızda Filistin’de mağdur edilen anneler hakkındaki sorularımızı cevaplıyor. Dr. Nurenda Yaşar, Evlilik sayfamızda “İsm-i Rahim ve Şefkat” yazısıyla anneliği anlatıyor. Feyza Ertem, Çocuk sayfasında çocuklara hayır demeden önce nelere dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor. Ayşe Aktaş Doğal Hayat sayfasında, sirkenin tarihçesi ve sünnet-i seniyyedeki yeri anlatılıyor.

Fonksiyonel Beslenme

Zeynep Toprak Zıylan, Sağlık sayfamızda Akdeniz anemisi hastalığını anlatıyor. Diyetisyen Nurbahar Salihoğlu, Beslenme sayfamızda fonksiyonel beslenmeden bahsediyor. Lezzetli Tarifler sayfamızda Taze Bakla Çorbası, Kitaplığımızdan sayfamızda “Bekir Berk’le unutulmaz hatıralar” yazısı veriliyor. Birbirinden renkli diğer sayfalarımızı da okumadan geçmeyelim. Her ay olduğu gibi Esma-i Hüsna, Cevşen-ül Kebir’den dualar, Bulmaca ve diğer tüm sayfalar sizleri bekliyor.