Çok gezen çok mutlu

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü Arş. Gör. Simay Yılmaz, kariyerimizdeki verimliliği artırmak için mola vermek gerektiğini aktardı.

İnsanların tatile çıktıklarında kendilerini alışık olmadıkları farklı bir çevrenin içerisinde bulduklarını ve bu durumda da alıştıkları davranışların dışında hareket ettiklerini belirten Arş. Gör. Simay Yılmaz ,“Seyahatle birlikte gerçekleşen duyusal ve bilişsel uyarım kişilerin zihinsel sağlığı için de oldukça önemlidir. Geliştirici aktivitelerin ve deneyimlerin beyni uyarmaya yardımcı olduğuna dair pek çok çalışma mevcuttur. Yapılan yeni çalışmalara göre seyahat etmenin mutluluk hormonunu artırmasının yanı sıra günlük çevremizin alıştığımız yapısından farklı biçimlerde yeni öğrenmelere yol açan duygusal ve sosyal bir deneyim sunduğunu göstermektedir” sözleriyle durumu açıkladı. Haber Merkezi

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