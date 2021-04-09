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9 NİSAN 2021 CUMA - YIL: 52

Bir ayda 16 şiddet olayı

09 Nisan 2021, Cuma 19:00
Sağlık-Sen Mart ayı sağlıkta şiddet raporunu yayınlandı

Buna göre ay boyunca, 22 saldırganın yer aldığı 16 şiddet olayı yaşandı. Ülke genelinde virüs riskinin en yüksek seviyelere ulaştığı Mart ayında sağlık çalışanlarına yönelik şiddet konusunda ne yazık ki bir gerileme olmadı. Mart ayında 22 saldırgan, 24 sağlık çalışanını mağdur ederken, mağdurlar, önceki aylarda olduğu gibi çoğunluk itibarıyla Mart ayında da hem sözlü hem de fiili şiddet gördü. Sayısal olarak ifade etmek gerekirse, 16 şiddet olayının 13’ü hem sözlü hem fiili, 3’ü ise sözlü olarak vuku buldu.  Sağlık-Sen’den yapılan açıklamada, saldırganların çoğunun uyguladığı şiddetin, Mart ayında da ne yazık ki “yapanın yanına kar” kaldığı vurgulanırken, “Şöyle ki yaşanan 16 olayla ilgili olarak 9 saldırgan hakkında herhangi bir işlem yapılmazken, 6 şahıs ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. 5 saldırgan hakkında soruşturma başlatılırken, sadece 2 saldırgan tutuklandı. 

Ankara - Recep Gören

 

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