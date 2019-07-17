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Çocuklarınızı 3 yaşından önce ekranlarla tanıştırmayın

17 Temmuz 2019, Çarşamba 21:59
Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Figen Karaceylan Çakmakçı, “Çocuğunuzu 3 yaşından önce ekranlarla tanıştırmayın, örnek olun, rehberlik edin ve kurallar belirleyin” dedi.

Günümüzde çocuklar tablet, telefon ve televizyon ekranıyla çok küçük yaşlarda tanışıyor. Çocukların çok erken yaşlarda ekranlarla tanışmaması gerektiğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Figen Karaceylan Çakmakçı, “Çocuğunuzu 3 yaşından önce ekranlarla tanıştırmayın, örnek olun, rehberlik edin ve kurallar belirleyin” dedi. Çakmakçı, ailelere ekran bağımlılığı konusunda 8 önemli tavsiyede bulundu:

Çocuğunuzu ekranla tanıştırmak için aceleci olmayın: 

3 yaşına kadar çocuklar hiçbir elektronik alete maruz kalmamalı. Televizyon, cep telefonu, tablet gibi elektronik aletler asla çocuğun oyalanması için tercih edilen oyuncaklar veya sorun çözücüler olmamalı. 

Ekranı yasaklamak yerine alternatifler tavsiye edin: 

Ekran saatlerine uymayan bir çocuğunuz varsa, sinirlenip yasaklar koymak ya da ceza vermek çatışmaya dâvetiye çıkarır. Bunun yerine beraberce başka şeyler yapmayı tavsiye etmek, çocuğun yaşına, onun ve sizin tercihlerinize bağlı olarak bir şeyler sunmak uygun olabilir. 

Model olun:

Çocuklar sıklıkla anne-baba davranışlarını taklit ederler. Ebeveyn telefonla uğraştığından daha uzun süreyi kitap okumaya ayırıyorsa, çocuğunun da benzer bir tercih yapma ihtimali de artar. Dolayısıyla dijital araçlarla kendi ilişkinizi gözden geçirin. 

Çocuğunuza dijital aletleri kullanmada kontrolü bırakmayın:

Bilgisayar, telefon, televizyon veya tablet gibi elektronik aletlerin kullanım amacının sadece eğlence amaçlı olmadığını çocuğunuza öğretin. 

Çocuğunuzun ilgilendiği muhtevaların niteliklerine dikkat edin:

Aşağı yukarı orta öğretim bitene kadar çocuğun internet erişimi ebeveyn kontrolünde olmalı. Çocuğun hangi oyunları oynadığı, hangi videoları izlediği, ekran başında neler yaptığı ciddî olarak denetlenmeli, eğitici muhtevalı kullanılması da teşvik edilmeli.

Çocuğunuzu riskler konusunda bilgilendirin:

Kendi başına internette gezinmesine izin verdiğiniz yaşa geldiğinde, çocuğunuz internetin muhtemel tehlikeleri hakkında bilinçlenmiş olması gerekir. 

Ekran saatinin başlangıç ve bitiş saatini tanımlayın: 

Çocukla karşılıklı yapacağınız bir anlaşma ile ekran saatini tanımlayın. “Bu saat diliminde ister televizyon izle, ister tabletinle, istersen de cep telefonunla vakit geçirebilirsin. Ekran iznin şu saatte başlar, şu saatte biter” diyerek net sınır ve kurallarınızı belirleyin. 36 aya kadar ekranla temas olmamalı. 

Çocuk, 14 yaşından önce sosyal ağlarda bulunmamalı

Bilgisayarda girdiği platformalar, sosyal medya kullanımı ve tehlikeleri ile ilgili bilgiler çocuğa mutlaka öğretilmeli. 14 yaşından önce çocuğunuz sosyal ağlarda bulunmamalı. Daha büyük çocuklar için sosyal ağları kullanmak önemli hale gelir.

REYHAN KESER - İSTANBUL

Etiketler: çocuk eğitimi
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