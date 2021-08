'Delta varyantı Türkiye'de yüzde 90'ı geçti'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'un Delta varyantının Türkiye'de yüzde 90'ı geçtiğini belirterek, "Daha önce 1,5 metre ile sağlanan koruma şimdi ancak 2 metre ile sağlanabilir durumda. Salgını gündemimizden çıkarmalıyız ama tedbirlere uymalıyız. Tedbirlerle birlikte hayata devam etmeliyiz" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, dün yapılan Kabine Toplantısı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni dönemde salgın nedeniyle kapanma düşünmediklerini, bu konuyu gündeme de almadıklarını söyledi.

Aşı tedariki açısından bir sorunun olmadığını, aşıların gelmeye devam ettiğini belirten Koca, "Hem BioNTech hem Sinovac, her iki aşımız da var" ifadesini kullandı.

Sputnik aşısının durumuna ilişkin soru üzerine, "Sputnik aşısının birinci ve ikinci dozları farklı. Farklı olan ikinci dozu gelmediği için aşılamayı başlatmadık, bekliyoruz" diyen Koca, aşının ilk toksikolojik sonuçlarıyla ilgili, ilk dozlarda şu anda bir sorun olmadığını bildirdi.

'Aşısı tamamlanmış sağlık çalışanları içinde vefat eden olmadı'

Bakan Koca, "2 doz aşı olmasına rağmen hastalananların sayısında artış olduğu" yönündeki iddialara ilişkin, "Aşısı tamamlanmış aktif 1 milyon 510 bin sağlık çalışanı içerisinde bugüne kadar vefat eden olmadı" şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanı Koca, bu sonuçların aşının etkili olduğunu gösterdiğini ve her geçen gün aşılamanın da yoğun bir şekilde yapıldığını kaydederek, "Şu son bir aylık zaman diliminde dünyada nüfus başına en fazla aşılamanın yapıldığı üç ülkeden biri olduk. Kimi zaman birinci, kimi zaman ikinci, kimi zaman da üçüncü... Dün 18 yaş üstü, en az 1. doz aşılanmış kişi sayısında bile ABD'yi geçtik. 2 doz için de zannediyorum iki hafta içinde geçmiş oluruz. Dolayısıyla aşılamada bir sorun yok" dedi.

'BioNTech veya MRNA aşısı için şu an üçüncü bir doza ihtiyaç yok'

İki doz inaktif aşı olanlar için belli bir zaman sonra koruyuculuğun düştüğünün görülmesi sebebiyle üçüncü dozun gerektiğini söyleyen Koca, "BioNTech veya MRNA aşısı için şu an üçüncü bir doza ihtiyaç yok. Ama 7-8 ay sonra koruyuculuğunun azaldığını İsrail'den biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, toplum içinde hareketliliğin arttığını, tedbirlere uyumun azalmaya başladığını ve bunun vaka sayılarında artışa sebep olduğunu söyledi.

Kovid-19'un Delta varyantının Türkiye'deki gidişatına ilişkin bilgileri paylaşan Koca, "Şu an Delta varyantı Türkiye'de yüzde 90'ı geçti. Delta plus da giderek artmaya başlıyor. Şu an yüksek oranda değil ama hızlı şekilde artıyor. Bu varyant değişikliği toplumdaki bulaşıcılığın daha yoğunlaştığı anlamına geliyor. Maske, mesafe ve hijyen kurallarını, kapalı ortamlardan mümkün mertebe uzak kalmayı hassasiyetle uygulamalıyız" şeklinde konuştu.