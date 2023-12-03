Depremzedeye ‘İlaç Katkı Payı’ tepkisi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) deprem bölgesinde ilaçlara katkı payı almama desteğinin kesilmesine ilişkin “İktidar partisine ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na çağrı yapıyorum, bu yanlıştan dönün. Depremzede yurttaşlarımız henüz maddi ve manevi olarak ayağa kalkabilmiş değiller” diye tepki gösterdi.

Taşcıer, 6 Şubat’ta meydana gelen depremden sonra, SGK’nın deprem bölgesinde ilaçlardan katılım payı almama ve eczanelerin bölge şartlarında çalışabilmesi için verdiği desteğin kesilmesine tepki gösterdi. Taşcıer’, “Birçok insanın henüz başını sokabileceği bir evleri yok. Devlet’in desteğini görmeye devam etmek hakları. Ancak iktidar belli ki artık depremzedelere destek vermeye gerek görmüyor. Soruyorum, SGK birkaç ildeki depremzedelerden alacağı katılım paylarına mı kaldı? Zaten ailelerini, arkadaşlarını, sevdiklerini kaybetmiş, varlarını yoklarını yitirmiş insanların cebine mi göz diktiniz.” ifadelerini de kullandı. Ankara - anka

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