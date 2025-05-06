Adalet toplumun nefesidir

Bizim Aile Dergisi, Mayıs sayısında adaletin önemini konuşuyor. Adil toplum için yapılması gerekenleri bu sayımızdan okuyabilirsiniz. İstifadeniz bol olsun.

Bizim Aile Dergisi'nin internet sitesini incelemek için tıklayınız

Köprü Dergisi'nin internet sitesini incelemek için tıklayınız

Can Kardeş Dergisi'nin internet sitesini incelemek için tıklayınız

Genç Yorum Dergisi'nin internet sitesini incelemek için tıklayınız ADIM ADIM ADALET Prof. Dr. Ahmet Battal, Kapak sayfamızda “Adım adım adalet” yazısını paylaşıyor. Aile Danışmanı Halide Keçeli, Aile sayfamıza ailede adaletin önemini anlatıyor. Uzman Aile Danışmanı Saliha Karahan, Röportaj sayfamızda toplumun ruh sağlığı üzerine sorulara cevap veriyor. Kübra Örnek Korkmaz, Çocuk sayfamızda çocuklar için bahar etkinlik tavsiyeleri veriyor. Mübarek gün ve geceler sayfamızda, Zilhicce ayının faziletleri veriliyor. Yanlış beslenmeye son Hemşire Zeynep Toprak, Sağlık sayfamızda Tüberküloz hastalığını anlatıyor. Diyetisyen Nurbahar Salihoğlu, Beslenme sayfamızda sağlıklı beslenme üzerine yazısını paylaşıyor. Gülten Örnek Lezzetli Tarifler sayfamızda İç bakla salatası ve çiçekli buzlu çay tarifi veriyor. Birbirinden renkli diğer sayfalarımızı da okumadan geçmeyelim. Her ay olduğu gibi Esma-i Hüsna, Cevşenü’l-Kebir’den dualar, Bulmaca ve diğer tüm sayfalar sizleri bekliyor. İSTANBUL YENİ ASYA - KÜBRA ÖRNEK KORKMAZ

Okunma Sayısı: 219

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.