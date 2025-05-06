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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 MAYIS 2025 SALI - YIL: 56

Adalet toplumun nefesidir

06 Mayıs 2025, Salı 17:44
Bizim Aile Dergisi, Mayıs sayısında adaletin önemini konuşuyor. Adil toplum için yapılması gerekenleri bu sayımızdan okuyabilirsiniz. İstifadeniz bol olsun.

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ADIM ADIM ADALET

Prof. Dr. Ahmet Battal, Kapak sayfamızda “Adım adım adalet” yazısını paylaşıyor. Aile Danışmanı Halide Keçeli, Aile sayfamıza ailede adaletin önemini anlatıyor. Uzman Aile Danışmanı Saliha Karahan, Röportaj sayfamızda toplumun ruh sağlığı üzerine sorulara cevap veriyor. Kübra Örnek Korkmaz, Çocuk sayfamızda çocuklar için bahar etkinlik tavsiyeleri veriyor. Mübarek gün ve geceler sayfamızda, Zilhicce ayının faziletleri veriliyor.

Yanlış beslenmeye son

Hemşire Zeynep Toprak, Sağlık sayfamızda Tüberküloz hastalığını anlatıyor. Diyetisyen Nurbahar Salihoğlu, Beslenme sayfamızda sağlıklı beslenme üzerine yazısını paylaşıyor. Gülten Örnek Lezzetli Tarifler sayfamızda İç bakla salatası ve çiçekli buzlu çay tarifi veriyor. Birbirinden renkli diğer sayfalarımızı da okumadan geçmeyelim. Her ay olduğu gibi Esma-i Hüsna, Cevşenü’l-Kebir’den dualar, Bulmaca ve diğer tüm sayfalar sizleri bekliyor.

İSTANBUL YENİ ASYA - KÜBRA ÖRNEK KORKMAZ

Okunma Sayısı: 219
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