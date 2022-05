Dünya Sağlık Örgütü: Covid-19’dan farklı yayılıyor

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), dünya genelinde teyitli 80 maymun çiçeği vakası olduğunu, 50 vakanın da inceleme altında olduğunu duyurdu.

WHO, maymun çiçeği salgınının sebebi ve kapsamını araştırdıklarını belirterek şimdilik 11 ülkede teyit edilmiş 80 vaka olduğunu belirtti. 50 vakanın ise incelendiğini ifade eden WHO, denetlemenin artmasına bağlı olarak daha fazla vaka görülebileceği konusunda uyardı. WHO, “Virüs, bazı ülkelerdeki bazı hayvan popülasyonlarında endemiktir (bölgeye özgü bulaşıcı hastalık), yerel halk ve gezginler arasında ara sıra salgınlara yol açar” ifadelerine yer verdi. Maymun çiçeğinin Covid-19’dan farklı bir şekilde yayıldığını belirten WHO, yakın temasın yayılmada önemli rolü olduğunu belirtti.

Haber Merkezi