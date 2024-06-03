Elektronik sigara tütünden farksız

Tütün ve tütün ürünleri kanser başta olmak üzere birçok ölümcül hastalığa zemin hazırlıyor. Her yıl 8 milyon insanının tütün ve tütün ürünlerinden etkilediğini belirten Uzm. Dr. Nuran Gökbulut, Dünya Tütünsüz Gününde “zararı azaltılmış ürün” olarak piyasaya sunulan elektronik sigaraların tütünden farksız olduğunu söyledi.

“Tütünde bulunan nikotin, bağımlılığın asıl nedenidir ve bağımlılık yapıcı etkisi çok yüksektir” diyen Uzm. Dr. Gökbulut, nikotin ve dumanın içinde diğer zararlı maddelerin vereceği zarar için dozun önemli olmadığını kaydederek “Her nefeste alınan sigara dumanı, kanser başta olmak üzere diğer hastalıklar için risk faktörüdür” dedi. DSÖ verilerine dikkat çeken Gökbulut, dünyada tütün ürünü kullanan 1.3 milyar kişinin yüzde 80’inin düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşadığını söyleyerek “Dünyadaki çocukların yarısı tütün dumanına maruz kalmakta ve her yıl 65.000 çocuk pasif olarak tütün kullanımına bağlı hastalıklar sebebiyle hayatını kaybetmektedir” dedi. Gökbulut, Türkiye’de 15 yaş üzeri nüfusta tütün ürünü kullanmayanların toplumun yaklaşık yüzde 70’ini oluşturduğunu kaydetti. İstanbul - Sedat Serdar

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