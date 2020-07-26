En çok diyabet hastaları için tehdit

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) yeni bir araştırması, Amerika’da koronavirüsünden ölenlerin yaklaşık yüzde 40’ının diyabet hastası olduğunu ortaya koyuyor.

65 yaşın altında ölenler arasında diyabet oranı yüzde 50’ye çıkıyor. Şubat ile Mayıs ayları arasında 15 eyalet ve New York kentindeki 10 bin can kaybının incelendiği araştırmaya liderlik eden CDC uzmanı epidemiyolojist Jonathan Wortham elde ettikleri bulguların çok çarpıcı olduğunu ve koronavirüsünün diyabet hastalarında ciddî komplikasyonlara yol açtığını gösterdiğini söylüyor. Chicago Üniversitesi’ne bağlı Kronik Hastalık Araştırma ve Politika Merkezi Direktörü Profesör Elbert Huang, “Diyabet zaten yavaş ilerleyen bir salgındı. Şimdi koronavirüsüyle birlikte hızlı bir dalgaya dönüştü” diyor.

Okunma Sayısı: 1313

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.