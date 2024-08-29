Epilepsi hastaları ilaç bulamıyor

Bazı ilaçlarda temin sıkıntısı yaşanıyor. Bunlardan biri de epilepsi hastalarının kullandığı Clobazam etken maddeli ilaç. Aylardır bu ilaca ulaşamayan bazı aileler çaresizlikten çözümü tarihi geçmiş ilaçları kullanmakta buluyor.

Cumhuriyet’e konuşan Çetin ailesi, oğullarının 14 yıldır bu ilacı kullandığını belirtiyor. Anne Didem Çetin, “Uzun zamandır ilaca ulaşamadığımız için tarihi geçmiş olan ilacı kullanmak zorunda kaldık. Bu süre zarfında da oğlumun epilepsi nöbetleri çok fazla arttı. Tarihi geçmiş olduğu için ilacın etkinliği de azalıyor. Doz ayarını da kendi kafamıza göre yapmak mümkün olmadığı için her zamanki dozda vermeye devam ediyorum.” dedi. Haber Merkezi

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