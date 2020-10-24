Grip aşısı sorunu büyüyor

Dr. Recep Koç, “Ülkemiz 80 milyonluk bir ülke. Türkiye’nin ihtiyacı en az 10 milyon doz aşı, hastaları ikna etmekte zorlanıyoruz. Büyük bir sorun var, büyük bir kaos var” dedi.

Türkiye’de grip aşısı yaptırmak için vatandaşlar, internet üzerinden Sağlık Bakanlığı’nın e-nabız sistemine girerek risk grubunda olup olmadıklarını öğreniyor. Riskli grupta olan kişiler, aile hekimine giderek e-reçete alıyor, daha sonra eczaneye gidiyorlar. Eğer eczane İlâç Temin Sistemi’nde aşı temin hakkı oluşturabilirse, ilâcı ecza deposunda sipariş ediyor ve gelen aşı aile hekimliğinde yapılıyor. Ancak eczacılar ve aile hekimleri kronik hastalığa sahip birçok kişinin e-nabız sisteminden olumsuz cevap aldığını söylüyor. Konunun Türkiye’de hem yaygın medya hem de sosyal medyada tartışılması üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’nin 1 milyon 350 bin aşıyı tedarik ettiğini, doz sayısını 3 milyonun üzerine çıkarmak için gayretlerin sürdüğünü söyledi.

En az 10 milyon aşıya ihtiyaç var

Bayrampaşa’da aile hekimi olarak görev yapan İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Recep Koç ise Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu grip aşısı miktarının en az 10 milyon olduğunu söylüyor. Koç, ‘‘Ülkemiz 80 milyonluk bir ülke. Sadece 1 milyonda fazla riskli sağlık çalışanımız var. 9 milyon civarında 65 yaş sütü yaşlımız var. Daha genç yaşta olup da kronik hasta olanlar var. Şu an ülkemize 10 milyon civarında grip aşısı getirilmesi lâzımdı. Ama biz 2,7 milyon doz aşı ithal edileceğini duyduk. Bu aşıların bağlantıları, anlaşmaları 1 yıl önce yapılıyor. Gördük ki Sağlık Bakanlığımız geçen yıldan bu bağlantıları yapmamış. Almanya ve İngiltere’de 25 milyon 30 milyon gibi dozlardan bahsediliyor. İran bile 7,5 milyon doz grip aşısı anlaşması yapmış. Bu durum biz hekimleri ve eczacıları zorlamakta; hastaları ikna etmekte zorlanıyoruz’’ dedi.

Sistem aşı vermiyor

Sağlık Bakanlığı’nın henüz hekimlere kimlerin aşı olabileceğine dair kriterleri ihtiva eden bir tebliğ ya da genelge göndermediğini söyleyen İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi, parayla aşı yaptırmanın da imkânsız hale geldiğine işaret etti. Doktor Koç, ‘‘80 yaşında hipertansiyonlu, kolesterollü, osteoporozlu (kemik yıkımı olan) hastalarımıza giriş yaptım. Ama sistem aşı vermedi. Aynı şekilde 10 hastamıza giriş yaptım, iki hastamıza verdi. Verdiği hasta yine 80 yaşına yakın koroner hastası, kalp damar hastası, kolesterolü yüksek, hipertansiyonu olan, insülin kullanan şeker hastası. Yani 3-4 tane ağır kronik hastalığı olan yaşı da 70 üzeri olan iki kişiye reçete yazabildim, geri kalanlar geri döndü” dedi.

Şifre alamıyoruz

Koç, “Şöyle bir çelişki oluştu, Geçen yıl biz kronik hastalara ve 65 yaş üstü hastalara ‘grip aşısı yaptırın’ diye tavsiyelerde bulunuyor, reçete yazıp gönderiyorduk. Bu sene o hastalarımızın hepsi bize talepte bulundu. Büyük çoğunluğuna şifre alamıyoruz. Bu hastalarımız para ile de aşı alamayacak. Alerjik sorunları olan genç hastalarımız da vardı. SGK geri ödeme listesine almamışsa da bu hastalarımız reçete karşılığında gidip paraları ile aşı yaptırıyordu. Bu sene o olanak da ortadan kalktı. İster paralı ister parasız hepsinde bakanlık onayı isteniyor. Büyük bir sorun var, büyük bir kaos var’’ diye konuştu. İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesine göre, bugünkü aşı sorununun arkasında 1928 yılında kurulan Refik Saydam Hıfzısıhha Enstitüsü’nün bir kanun hükmünde kararnameyle kapatılması var.