Haftalık vaka sayısı 232 bin

01 - 07 Ağustos tarihi arasında Türkiye’de 232 bin 253 kişi yeni tip koronavirüse (COVID-19) yakalandı. 380 kişi ise vefat etti.

Sağlık Bakanlığı’nın haftalık koronavirüs verilerine göre, 01 - 07 Ağustos’ta 232 bin 253 yeni vaka tespit edildi. 380 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Haftalık Koronavirüs Tablosu “covid19.saglik.gov.tr” sitesinden açıklandı. Buna göre, 01 - 07 Ağustos tarihi arasında Türkiye’de 232 bin 253 kişi yeni tip koronavirüse (COVID-19) yakalandı. 380 kişi vefat etti. 447 bin 132 kişi hastalığı yenerek sağlığına kavuştu. Böylece Türkiye’de toplam 16 milyon 528 bin 70 kişi koronavirüse yakalandı. Can kaybı sayısı ise 100 bin 58’e çıktı. AA

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