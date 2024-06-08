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8 HAZİRAN 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

Hastalar ilaçlara erişemiyor

08 Haziran 2024, Cumartesi 15:08
Türk Eczacıları Birliği ve 56 Bölge Eczacı Odası’nın açıklaması: “Hastaların ilaçlara erişimi gün geçtikçe zorlaşmaktadır. Konunun çözümü için yetkilileri ivedilikle göreve davet ediyoruz.”

Türk Eczacıları Birliği ve 56 Bölge Eczacı Odası, 30 Mayıs – 1 Haziran 2024 tarihlerinde 44. Dönem I. Bölgelerarası Toplantısı düzenledi.

Diyarbakır’da yapılan toplantıda eczacıların yaşadığı sorunların ve bunlara yönelik taleplerin dile getirildi. Toplantı sonrası ortak deklarasyon yayınlandı.

Deklarasyonda şu ifadelere yer verildi: “Kamu Kurum İskontosu uygulanmayan, eksik uygulanan ve bazı firmalar tarafından temin şekli angarya olarak dayatılan ilaçların sayısı her geçen gün artmaktadır. Eczacılar bu ilaçları, maliyetinin altında hastasına sunmaya zorlanmakta ve hastaların ilaçlara erişimi gün geçtikçe zorlaşmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilaç firmaları arasında çözümlenmesi gereken bu konunun muhatabı eczacılar değildir. Sorunun, ivedilikle çözülememesi halinde hayati öneme haiz bazı ilaçlar eczacılar tarafından temin edilemeyecek ve hasta mağduriyetlerinin oluşması kaçınılmaz hale gelecektir. Konunun çözümü için yetkilileri ivedilikle göreve davet ediyoruz.

Yeni bir fakülteye ihtiyacımız yok

Kontrolsüzce açılan eczacılık fakülteleri eczacılık alanındaki en önemli sorunlarımızdan biridir. Bu durum hem mesleğimizin geleceği hem de yeni mezun olan genç meslektaşlarımız için çok ciddi bir sorun oluşturmaktadır. Bugün itibariyle ülkemizde 62 eczacılık fakültesi bulunmaktadır. Bu fakültelerin sadece 14’ü akredite eczacılık eğitimi verebilecek kapasitededir. Nitelikli eczacılık eğitimi ve mesleki sürdürülebilirlik için yeni bir eczacılık fakültesine daha ihtiyacımız yoktur. İlaç eczacılık alanında sağlık iş gücü ihtiyaçları göz önünde bulundurularak fakülte kontenjanları bu ihtiyaçlara göre dönemsel olarak yeniden belirlenmeli, üniversite giriş başarı sıralaması 50 bin olarak düzenlenmelidir.

Diyarbakır - anka

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