Kalabalıklardan uzak duralım

Prof. Dr. Serap Şimşek, salgının bitmediğini vurgulayarak, eylül ayına kadar kalabalıklardan uzak durulması konusunda uyarıda bulundu.

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek, Eylül ayına kadar kalabalıklardan uzak durulması konusunda uyarıda bulundu. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek, salgında gelinen son duruma ilişkin bilgilendirmede bulundu. Türkiye’deki aşılamanın ‘sağlık çalışanlarının dünyanın hiçbir yerinde görülemeyecek fedakârlığı’ sayesinde çok iyi gittiğini söyleyen Prof. Şimşek, salgının bitmediğini hatırlattı.

Prof. Şimşek, “Etkili aşılarla yeterli aşılama olmadan bitmeyecek, binlerce ölümle sonuçlanan yeni pikler olabilir. Eylüle kadar, kalabalıklardan uzak durmalıyız” diye yazdı. “Kalabalık düğün, nişan, taziye, toplantı, piknik, yemek, eğlence vs vs dışarıda bile olsa çok riskli. Hele ki ülkemizde de büyük ihtimalle yayılmakta olan delta varyantının bulaşıcılığını düşününce çok daha tehlikeli” diyen Prof. Şimşek, “Kalabalık ortamda bulunmak zorundaysanız maskenizi çıkarmayın” uyarısında bulundu.

Delta endişesi büyüyor

Öte yandan Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) Başkanı, İzmir Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Berna Kömürcüoğlu, Dünya Sağlık Örgütü’nün Koronavirüs’ün “baskın türü” olacağını beklediği delta varyantıyla ilgili “Aşı etkinliğinin bu virüs için daha düşük olduğunu gösteren veriler geliyor. Bir araştırmaya göre Delta varyantı Alfa’ya kıyasla yüzde 60 oranında daha bulaşıcı” dedi. Hürriyet yazarı Fulya Soybaş’a konuşan Doç. Dr. Kömürcüoğlu, Hindistan’da görülen delta varyantı için, “Başından beri Delta varyantı ‘çift mutasyonlu’ olarak adlandırılıyor. Yani 2 mutasyonlu virüs birleşiyor (California mutasyonu üzerine spike proteinin yapısını değiştirmesi ile) üçüncü, süper bulaşıcı yeni bir mutasyon oluşuyor. Bu yeni mutasyonun antikordan kaçabilme özelliği var. Hastalığı atlatanlar bu yeni virüs ile yeniden enfekte olabiliyor. Maalesef aynı durum aşılar için de geçerli. Aşı etkinliğinin bu virüs için daha düşük olduğunu gösteren veriler geliyor. Bir araştırmaya göre Delta varyantı Alfa’ya kıyasla yüzde 60 oranında daha bulaşıcı” açıklamasını yaptı. Koronavirüs’e karşı geliştirilen aşıların delta varyantına karşı etkinliğine ilişkin de konuşan Kömürcüoğlu, “Maalesef Sinovac ile ilgili elimizde çok veri yok. Singapur’dan gelen bazı verilere göre aşı Delta virüse karşı 25’te 1 etkili gibi. Pfizer-BioNTech aşısı en etkili olanı gibi...

Türkiye’de ne kadar yaygın?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Nisan ve Mayıs aylarında Delta varyantının Türkiye’de olduğunu dile getirmişti. Ancak Türkiye’de tesbit edilen vak’aların kaçının bu varyant kaynaklı olduğuna ilişkin bütünlüklü bir veri kamuoyuyla paylaşılmadı. DW Türkçe’nin sorularını cevaplayan Bilim Kurulu Üyesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Kenan Midilli “Şu an için Delta varyantının Türkiye’de yaygın olduğunu gösterecek bir veri yok. Mevcut vakalarda Alfa varyantı (İlk olarak İngiltere’de tesbit edilen) baskın olmaya devam ediyor. Türkiye’de tesbit edilen vakaların yüzde 90’ından fazlasınının Alfa varyantı kökenli olduğunu söyleyebiliriz” diye konuştu.