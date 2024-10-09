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9 EKİM 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Kalp ve damar hastalığı gençleri de tehdit ediyor

09 Ekim 2024, Çarşamba 11:18
Dünya genelinde en yaygın ölüm nedeni olan kalp ve damar hastalıkları, artık sadece yaşlıları değil gençleri de etkiliyor. 45 yaş altındaki kişilerde bu hastalıkların görülme oranı günden güne artıyor.

Kalp ve damar hastalıkları, dünya genelinde ölüm sebepleri arasında ilk sırayı alıyor. Her yıl 17 milyondan fazla insanın hayatını kaybetmesine neden oluyor. Bu çarpıcı rakam, kalp sağlığını korunmanın hayati önemini gözler önüne seriyor. Kalp ve damar hastalıkları sadece yaşlı bireyleri değil, genç yaş gruplarını da tehdit ediyor. Dünya Sağlık Örgütü ve diğer küresel sağlık kuruluşları kalp ve damar hastalıklarına dikkat çekerek farkındalığı artırmak amacıyla her yıl 29 Eylül’ü “Dünya Kalp Günü” olarak kutluyor. Etkinlikler ve bilinçlendirme kampanyaları ile kalp sağlığını korumak için yapabilecekler anlatılıyor. Özellikle genç yaşlarda görülen kalp hastalıklarının sebeplerini ve korunma yollarını Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Anıl Şahin anlattı.

Kalp hastalıkları 45 yaşın altına indi

Kalp ve damar hastalıklarının öteden beri 45 yaş altında görülmediği yönünde bir algı olduğunu ifade eden Doç. Dr. Şahin, “Fakat son yıllarda yapılan çalışmalar ve değerlendirmeler gösterdi ki 45 yaş altında da kalp ve damar hastalıkları oluşabiliyor. Değişen yaşam şartları nedeniyle de giderek sıklığı artıyor” diyor. Bu da beraberinde genç yaştaki insanların kalp ve damar hastalıklarına karşı nasıl korunması gerektiği sorusunu getiriyor. Doç. Dr. Şahin, “Genç yaşta kalp ve damar hastalığı ortaya çıkması noktasında özellikle kişilerde risk oluşturan etkenler dikkate alınmalı” uyarısı yapıyor.

Erkekler kadınlara oranla daha fazla risk taşıyor

Doç. Dr. Ahmet Anıl Şahin genç hastalar arasında erkeklerin daha fazla risk altında olduğunu söylüyor. Sebebini, “Östrojen hormonu menopoza kadar kadınlarda kalp ve damar hastalıkları açısından koruyucu bir etkiye sahip, bu sebeple genç yaştaki erkeklerde daha fazla kalp ve damar hastalığı riski ortaya çıkıyor” şeklinde açıklıyor. Gençlerde sigara kullanımı da büyük bir risk faktörü. “Özellikle damarda yağlanma ve sertleşme başlamasa bile sigara damar içinde direkt olarak pıhtılaşma oluşturarak kalp krizi ve kalp ilişkili hastalıklara sebebiyet veriyor” diyen Doç. Dr. Şahin, önemli bir detayın altını çiziyor: “Sigaradan bahsederken bazı hasta gruplarında özellikle elektronik sigara kullanımı ile ilişkili sorular tarafımıza iletiliyor. Bu konuda yanlış kanı, elektronik sigaranın daha sağlıkla olduğu yönünde... Fakat bu düşünce doğru değil. Elektronik sigara kullanımı da tıpkı normal sigara gibi hastalarda riski artırıyor. Şu unutulmamalıdır ki, dünyada kalp ve damar hastalığı nedenli her beş ölümden biri sigara ve tütün ürünleri ile ilişkili.”

(TRT Haber)

 

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