Kovid-19’la yaşamayı öğrendik mi?

Koronavirüs pandemisi tüm dünyada etkisini sürdürürken Türkiye’de vak’a sayıları 30 binlerde seyrediyor. Uzmanlar her fırsatta aşının önemine dikkat çekerken milyonlarca insan henüz aşı olmadı. İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, salgında gelinen son durumu ve dünyada endişeye sebep olan yeni AY 4.2. varyantına ilişkin değerlendirmelerini aktardı.

Tükek, yeni varyantın Türkiye’de yüksek vak’alara neden olabileceğini belirtti. Tükek, “Vak’a sayısında çok büyük artış görmüyoruz. Dolayısıyla hastanelere yansıyan da bir artış yok. Batı illerinde daha da düşük rakamlar var, toplumun batı kesiminde kurallara daha iyi uyulduğu için olsa gerek vak’a sayısında bir artış görmüyoruz, stabil gidiyor. Doğu illerine baktığımız zaman gerçekten yüz binde 500’ü geçen illerin olduğu hatta kızaran illerin de olduğunu görüyoruz maalesef. Ekimin ayının artık ortasını da geçmiş durumdayız, şu ana göre baktığımız zaman aslında beklediğimiz o kara tablonun olmadığını da görüyoruz bu bize moral veriyor. Tabi bu aşılamadan olabilir. İnsanların bir kısmı hastalığı geçirdi, doğal bağışıklığı olan var, ya da artık hastalıkla yaşamayı öğrendik diyebilirim” dedi.

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