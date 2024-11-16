Madde bağımlılığı ile kumar aynı

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, oluşum şekli ve etkileri madde bağımlılığıyla benzer olan kumar bağımlılığı konusunda daha hassas olunması gerektiğini belirtti.

Kumar bağımlılığı, madde bağımlılığı ile yarışıyor Uşak Yeşilay Danışmanlık Merkezi’ni (YEDAM) ziyaret eden Dinç, Şube Başkanı Feyza Güler ve kurum personeliyle bir araya geldi. Dinç, tüm dünyada bağımlılık çeşitlerinin arttığına dikkati çekerek, son zamanlarda Yeşilay Danışmanlık Merkezleri’ne kumar bağımlılığı ile ilgili başvuranların sayısında da artış olduğunu ifade etti. Dinç: “Zararı madde bağımlılığı kadar değil gibi gözüküyor ama yapılan araştırmalar bize çok net gösteriyor ki izlediği sistem, yaptığı yıkım aynı. Kumar bağımlılığı konusunda madde bağımlılığı kadar tedirgin olmamız, hassasiyet göstermemiz lazım” şeklinde konuştu. AA

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